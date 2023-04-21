Прогнози синоптиків, стосовно великої кількості опадів у квітні, справдились. Але під кінець місяця опади мають поступово відступити – якою буде погода на вихідні, 22 і 23 квітня, розповість НСН.

Волога та прохолодна погода, яка встановилася останніми днями на більшій частині території нашої країни, пов’язана із впливом малорухомого південного циклону «Sven». Його центр розташовується над південним сходом України, де якраз і спостерігаються рясні опади, пояснює кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

За словами спеціаліста, у найближчі дві доби синоптичні умови істотних змін не зазнають. Як і раніше, відчутним буде вплив атмосферних фронтів південного циклону, особливо у Лівобережній частині України. Тут пройдуть дощі, подекуди у супроводі гроз. Але вже в неділю дощів стане помітно менше, і вони матимуть короткочасний характер. Крім того, температура поступово підвищиться до більш комфортних показників.

Погода на вихідні – детальний прогноз

Субота, 22 квітня:

У західних областях вночі без істотних опадів, вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +13…+18 °С, на Закарпатті до +21 °С.

У північній частині країни подекуди очікуються невеликі дощі. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +12…+17 °С.

У центральних областях вночі очікується невеликий дощ, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+7 °С, вдень +11…+16 °С.

На півдні України протягом доби очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. В окремих пунктах можливі грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря в нічні години +4…+9 °С, в денні +12…+17 °С.

У східній частині країни утримається похмура та дощова погода. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С.

Неділя, 23 квітня:

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці тумани. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4…+9 °С, вдень +15…+20 °С.

У північних областях без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +14…+19 °С.

У центральній частині України вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +15…+20 °С.

У південних областях вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +15…+20 °С.

На сході України вночі місцями пройде невеликий дощ. Вдень невеликий, місцями помірний дощ. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +12…+17 °С.

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