Рекордна кількість вдалих днів: місячний календар на квітень-2023

Завершився перший місяць весни, на порозі другий. Місячний календар на квітень 2023 радує великою кількістю сприятливих днів. Але будуть і складні, а також нейтральні періоди. Про все це – нижче.

Людина, як і все живе на Землі, живе згідно зі своїм власним біоритмом, який значно залежить від обертання Місяця. Протягом 28–30 днів Місяць робить один оборот навколо Землі, а місячний місяць триває від одного молодого Місяця до наступного молодого Місяця, що включає 30 днів. Але майже половина місяців у році має незакінчений цикл, бо складається з 29 днів.

Такий незавершений цикл створює велике психологічне навантаження на людину, саме ці дні часто стають критичними. Місячний місяць включає в себе 4 фази, що залежать від положення Місяця відносно Сонця. При цьому молодий Місяць — це поєднання двох світил, а повний Місяць — протистояння. Прийнято розрізняти дві форми впливу Місяця, коли він убуває і коли він зростає. Існує чотири головні точки місячного місяця – молодий, повний місяць, фаза спадної Місяця і фаза першої третини Місяця.

Місячний календар на квітень: фази Місяця

Місяць, що зростає — 1-5 та 21-30 квітня.

Повня — 6 квітня.

Спадний Місяць — 7-19 квітня.

Молодик — 20 квітня.

Місячний календар вдалих днів на квітень 2023

Гарна новина, що сприятливих та нейтральних днів цього місяця буде набагато більше, ніж несприятливих. А саме, у квітні на насчекає аж 16 сприятливих днів для нових звершень та здійснених планів.

Та все ж п’ять днів цього місяця краще приділити відпочинку й утриматися від справ чи прийняття важливих рішень.

Сприятливі дні: 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30 квітня.

Несприятливі дні: 16, 18, 22, 24, 27 квітня.

Вдалі дні у квітні 2023 — детальний опис

Квітень 2023 б’є усі рекорди. Він потішить людей чи не найбільшою кількістю сприятливих днів, тож це прекрасна нагода, щоб відкрити для себе нові заняття й планувати багато справ.

3 -4 квітня

Цього дня найкраще завершувати давні справи та переходити до нових творчих занять, які приносять задоволення та втіху.

Також це хороші дні для веселого настрою та яскравих вражень. Можна планувати емоційні поїздки, вони принесуть задоволення та наповнять.

7 квітня

Перший день після повні — прекрасний час, щоб складати плани та ставити перед собою досяжні цілі. Місяць допоможе зосередитися й дасть сил виконати те, на що зазвичай не вистачає часу.

9 – 15 квітня

Цей тиєжень — найкращий час, щоб приділити роботі. Місяць у цій фазі допоможе сконцентруватися та досягти бажаних результатів без виснаження чи вигорання від справ.

Також це хороший час для фінансових транзакцій, дорогих покупок та приємних подарунків собі чи рідним.

17 квітня

Місяць завершує свій цикл, а отже час підбивати підсумки проробленої роботи, рефлексувати та аналізувати. Нікуди не варто поспішати цього дня, слід рухатися у своєму розміреному темпі й усе вдасться.

20 квітня

На цей день припадає новий місяць, а отже у просторі буде багато шаленої енергетики для якісних змін в житті. Можна сходити на шопінг за новими покупками, змінити стиль, зачіску чи, навіть, місцепроживання.

Усе, щоб тне задумали у цей день, обов’язково вдасться, тому не слід боятися ризикувати й змінювати своє життя на краще.

21 квітня

Цей день вдалий для нових покупок та початку ремонту. Також можна починати власну справу чи закінчити давно забуте завдання. Головне — перебороти бажання лежати й нічого не робити.

25-26 квітня

Ці дні прекрасно підійдуть для навчання, вивчення нового або роботи в команді. Навчання може бути навіть в неочікуваних для тебе речах, тому не відмовляйтеся від шансу та гайда у світ творчості.

29-30 квітня

Це одні з найбільш позитивних та енергетично потужних днів у місяці. Тому варто зайнятися приємними ресурсними справами, приділити час собі та своєму здоров’ю, щоб наповнений стан перейшов на новий місяць.

Невдалі дні в квітні 2023

Цього місяця буде всього п’ять днів, коли треба відкласти справи та законно уникати прийняття важливих рішень, щоб потім не довелося про них жалкувати.

16 квітня

Відпочиньте від зовнішнього світу, побудьте наодинці з собою, своїми думками та переживаннями. Дайте собі просто побути в моменті без почуття провини чи тривоги — усім треба відпочинок.

18 квітня

Люди можуть почувати втому чи навіть апатію, однак не слід себе перенавантажувати в цей день. Найкращим рішенням буде виїхати на природу, щоб наповнитися її красою.

22 квітня

Може виникнути конфліктна ситуація на роботі чи вдома, однак не реагуйте на негатив, щоб пригнічений настрій не перейшов на наступний день.

24 квітня

День може принести кілька розчарувань, однак не падайте духом, адже скоро все може змінитися на краще.

27 квітня

Найкраще в цей день не робити важких чи нових справ, адже процес може йти важко. Найкраще зайнятися рутинною механічною роботою або присвятити його турботі про себе.

Джерело – ВІКНА

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