Народні депутати можуть зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт про подвійне громадянство в Україні.

Про це народна депутатка із фракції “Слуга народу” у ВР, голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева розповіла в інтерв’ю Укрінформу, передає НСН.

“Ще одна важлива вимога Європейської комісії (на шляху євроінтеграції – ред.) стосується національних меншин. Однією з перепон в цьому контексті є неможливість мати подвійне громадянство в Україні. Я думаю, що у парламенті буде зареєстровано законопроєкт про подвійне громадянство, тому що це справедливо”, заявила вона.

Мезенцева зазначила, що громадяни України, які мають паспорти інших держав існують, тому “їх треба “легалізувати”.

“Ми йдемо до ЄС, а там мати більше одного паспорту цілком дозволено”, підкреслила депутатка.

Водночас вона поінформувала, що над питанням легалізації подвійного громадянства в Україні наразі активно працюють віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина і Міністерство культури та інформаційної політики.

Окрім того, голова української делегації в ПАРЄ повідомила, що на базі комітету ПАРЄ рівності та недискримінації буде створена окрема резолюція, що матиме назву “Стан нацменшин в Україні”.

За її словами, на жовтневій сесії ПАРЄ відбудуться спільні з Венеційською комісією слухання з приводу цього документа.

Нагадуємо, відповідно до статті 4 Конституції в Україні існує єдине громадянство.

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