В Україні подорожчала цибуля та інші овочі – що відбувається з цінами

Цибуля та інші овочі суттєво подорожчали у березні. Однак, за словами аналітиків, ціни не знизиться ще до Великодня.

Про це інформує НСН з посиланням на 24 канал.

У березні помітно подорожчали овочі борщового набору, констатує фахівчиня Інститут аграрної економіки Інна Сало.

Зростання цін на овочеві відбувається під впливом сезонного чинника та Великого посту – внаслідок підвищеного попиту на овочеві, пояснює вона.

Так, капуста білокачанна подорожчала майже вдвічі – до 25,39 гривні за кілограм (+93,8 %), картопля – до 10,45 (+7,0 %).

Також надто високою лишається і ціна на цибулю ріпчасту та моркву – 57,88 гривні за кілограм (+67,7) та 46,15 гривні за кілограм (+80,5 %) відповідно.

А от буряк навпаки здешевшав на 13,3% – до 10,38 гривні за кілограм.

За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, тенденція до здорожчання овочів – на 7-10 % – збережеться до кінця великодніх свят.

Ціна на цибулю. Що відбувається

Через окупацію південних регіонів та дефіцит цибулі на ринку – продукт різко та суттєво подорожчав з 30 гривень до 60 за кілограм.

Експерт Олег Пендзин переконаний, що ціни на цибулю зростуть ще більше, особливо перед Великоднем, яку цьогоріч відзначають доволі рано, 16 квітня.

Зростання буде до червня, коли почне приходити суха українська цибуля. Але до цього часу ми зможемо побачити цибулю і по 100 гривень за кілограм, прогнозує він.

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