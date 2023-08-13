В Україні підвищать ціни на алкоголь – які напої подорожчають найбільше

В Україні збираються підвищити ціни на алкоголь. Мінекономіки готує відповідний проєкт, який дозволить виробникам збільшити прибуток та виграти конкуренцію у контрафактних товарів.

Про це пише UBR.ua, передає НСН.

Зокрема, проєкт передбачає зростання мінімальної ціни на наступну продукцію:

горілка та лікеро-горілчані – на 13%

коньяк та бренді – на 11-12%;

віскі, ром та джин – на 25%;

шампанське та ігристі вина – на 28%;

вина – на 62%;

сидр та деякі продукти бродіння – на 61-71%.

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк каже, попри те, що проєкт зник із сайту Мінекономіки, підвищення таки буде. За його словами, зростання цін вигідне чесним підприємцям, які сплачують податки.

“Наприклад, пляшка горілки не може продаватися за 50 грн, якщо її собівартість 80 грн”, говорить нардеп.

Він наголошує, що підвищити ціни у нардепів попросили самі виробники.

“Виноробна галузь сказала: ви боретеся з тінню, чому не підвищуєте тоді ціни?”, розповідає Железняк.

Виконавчий директор асоціації “Укргорілка” Аліна Шолохман підтверджує і погоджується зі словами нардепа.

“Як може пляшка вина коштувати дешевше, ніж капучино? Мінімальні ціни мають виконувати свою функцію – коли вони відповідають реальним економічним витратам”, розповіла Шолохман.

Ярослав Железняк наголосив, що не знає, чому відповідний проєкт постанови таємним чином зник із сайту Мінекономіки.

Ще новини України: Освітяни мають повернути 6500 грн, які були отримані безпідставно – МОН погрожує судом