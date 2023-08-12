Вчителі та науковці повинні повернути 6500 грн, які вони отримали від держави на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Це потрібно зробити терміново.



Міністерство освіти і науки України та Міністерство економіки погрожують судом освітянам, у разі неповернення безпідставно отриманої грошової допомоги від державної програми “єПідтримка”.

Лист із цією вимогою Міністерство освіти і науки розіслало у підпорядковані заклади, передає НСН з посиланням на “Українські новини“.

На початку березня 2022 року уряд розширив програму “єПідтримка”, додавши до неї можливість отримання разової грошової допомоги в розмірі 6500 гривень для тих, хто втратив зарплату чи дохід через російське вторгнення.

Деякі працівники бюджетних установ, зокрема освітяни, зарплати яким продовжували нараховувати в повному обсязі, безпідставно скористалися такою нагодою. Пізніше їх зобов’язали повернути отримані гроші.

«Мінекономіки надано оновлений перелік працівників підпорядкованих МОН закладів, установ відповідно до результатів першочергової верифікації державних виплат, проведеної Мінфіном, працівникам яких необхідно терміново та у повному обсязі повернути неправомірно отриману допомогу в розмірі 6 500 гривень (перелік додається). МОН наголошує на необхідності термінового повернення коштів до резервного фонду державного бюджету, що дозволить спрямувати їх для забезпечення ключових потреб суб’єктів сектору національної безпеки та оборони в умовах воєнного стану… У разі неповернення безпідставно отриманих бюджетних коштів Мінекономіки буде змушене звернутися до суду», вказано в листі Міносвіти №1/10282-23 від 13.07.2023.

За інформацією Мінекономіки, станом на 29 червня 2023 року кошти не повернули 3 247 працівників бюджетних установ сфери науки і освіти.

Уточнимо, в листі Міносвіти окремо звертають увагу, “що при перерахуванні коштів треба обов’язково враховувати одноразову комісію банку за здійснення переказу, інакше сума повернення не буде відповідати сумі неправомірно отриманої допомоги 6 500 гривень, та зменшена на суму комісії банку”.

«Серед умов надання виплати було чітко зазначено, що допомога надається особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) і не є працівниками бюджетних установ, фонду загальнообов’язкового державного страхування. Працівники сфери освіти не підпадали під цю категорію, адже вони не втрачали роботу і продовжували отримувати заробітну плату з бюджету. Попри це деякі з них подали заявку на виплату 6 500 гривень через програму “єПідтримка”», йдеться в роз’ясненні МОН щодо повернення бюджетних коштів в межах програми “єПідтримка”.

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