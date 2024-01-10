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Перерахунок пенсій у січні – хто отримав надбавку 2680 гривень

Журналіст
Перерахунок пенсій у січні хто отримав надбавку 2680 гривень

У січні відбувся перерахунок пенсій чотирьом категоріям українців. Найбільше отримали ті, хто і раніше мав максимальну пенсію.

Їх виплати зросли з 20 930 грн до 23 610 грн. А мінімальна пенсія збільшилася всього з 2093 до 2361 грн.

Як передає НСН, про це йдеться в матеріалі порталу “Обозрєватєль“.

Перерахунок пенсій в Україні в нинішньому році пройде в кілька етапів. І він пов’язаний в першу чергу з підвищенням прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. Крім того, в Кабміні обіцяють, що повинна пройти традиційна щорічна індексація пенсій.

Також, разом з підвищенням мінімальної зарплати, збільшився і гарантований розмір пенсії для українців, які виконали певні умови ‒ це 30 років страхового стажу для жінок, 35 років страхового стажу для чоловіків і вік не менше 65 років. До 1 січня вони повинні отримувати не менше 2680 грн, а з 1 січня – 2840 грн.

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Як підвищать зарплати в березні

У березні пройде традиційна індексація пенсій. Їх розмір залежить від двох факторів: динаміки середньої заробітної плати та інфляції. Повідомляється, що підвищення пенсій може скласти близько 15%. Далі – чим більше у пенсіонера була зарплата і чим більше у нього стаж, тим більшу виплату він буде отримувати.

Підвищення зарплат у квітні

У квітні мінімальну зарплату підвищать з 7100 до 8000 грн. В результаті знову піднімуть гарантію для 65-річних, які мають достатній стаж. Замість 2840 грн пенсія зросте до 3200 грн.

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