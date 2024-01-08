Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Економіка

На скільки можуть зрости ціни на продукти у січні-лютому 2024 року – прогноз

Журналіст
ціни на продукти9

Очікується, що ціни на продукти харчування в Україні зростуть на 5-7% через сезонні фактори, що впливають на молочну, м’ясну та овочеву продукцію.

На сьогодні немає фактів, які б передбачали стрімкий ріст цін на продукти харчування. Але ціни можуть зрости на 5%-7% через вплив сезонного фактору, який зачіпає молочні продукти, м’ясні вироби та овочеві культури.

Таку думку висловив у коментарі УНН заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, передає НСН.

Як розповів Марчук, на сьогодні немає фактів, які б передбачали стрімкий ріст цін на продукти харчування.

“Різкого підняття цін (на продукти – ред.) не буде, тому що фактів, які б призвели до зростання цін, наразі немає. Інфляція контрольована. Єдине, що може частково відобразитися на цінах, це курс гривні до долара”, сказав Марчук.

ціни на продукти

Він додав, що коливання курсу може вплинути і на імпортну продукцію.

“Всередині факторів здорожчання немає. Хіба що фактор сезонності: складання та зберігання овочів, електроенергія. У середньому, протягом січня-лютого, передбачається зростання цін на не більше ніж 5-7%”, зазначив Марчук.

Експерт зазначив, що можуть зрости ціни на овочі, молоко та м’ясну продукцію.

“Овочева група, адже фактор сезонності. Молочка також йде в ціні тому, що наразі не сезон, та, відповідно, великий дефіцит від домашнього господарства. Попит є на нього (молоко – ред.), а задовольнити такий попит дуже важко. Ну, і м’ясна продукція. Також фактор сезонності. Він пов’язаний із війною, забезпечення заготівлею кормів, які треба теж утримувати”, резюмував Марчук.

Читайте ще: Яка їжа найшкідливіша – названо 7 небезпечних продуктів

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ви блокуєте нашу рекламу

Встановіть наш додаток для зручнішого перегляду сайту. Або додайте сайт у БІЛИЙ список.
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×