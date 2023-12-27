Ціни будуть зростати: прогноз щодо вартості палива у 2024 році – експерт

В Україні значно збільшилися ціни на паливо. При цьому експерти впевнені, що й наступного року вартість бензину та дизеля зміниться. Стало відомо, до чого готуватися водіям. Про це для 24 Каналу розповів експерт Геннадій Рябцев, передає НСН.

Прогноз щодо вартості палива у 2024 році

Рябцев вважає, що наступного року ціни теж будуть зростати. Серед причин він, зокрема, називав інфляцію, яка збережеться. Крім того, вплине на вартість палива також девальвація гривні. При цьому, на думку аналітика, немає підстав, що нафтові котирування суттєво зміняться.

Геннадій Рябцев також додав, що на ціни може вплинути змінення податкового навантаження. Проте це можливо приблизно з липня наступного року. Водночас ціни на пальне в Україні можуть зрости, зокрема, через чималу кількість факторів. Наприклад, ситуативні зростання: зокрема, через певну нестачу, якщо раптом знову заблокують польські перевізники пункти пропуску вдовж західного кордону України.

Експерт зауважив, що якщо до поляків приєднаються словаки (йдеться про блокування кордонів з Україною), то це додасть проблем. Проте, переконаний експерт, якщо хтось каже про зростання вартості бензину на дві гривні наступного року, то вірити в це не варто.

“Можу сказати, що буде підвищення, але зростання кризового чи суттєвого не очікують. Для цього поки відсутні підстави”, – пояснив аналітик.

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