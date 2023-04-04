В РНБО відреагували на заяви Росії про передачу Білорусі Іскандерів – “Чистий блеф”

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито передачу Білорусі Іскандерів, які можуть нести ядерні заряди, є блефом.

Таку думку він висловив під час дискусії “Україна перед обличчям зовнішніх викликів”, повідомляє НСН з посиланням Укрінформ.

“Що стосується ядерної зброї – чистий блеф Російської Федерації. У них є велике бажання якомога швидше вийти на перемовини і за нашими спинами домовлятися, щоб з ними сіли за стіл переговорів”, сказав Данілов.

На його переконання, у Росії хочуть вийти на переговори і “роблять усе можливе і неможливе, щоб все це відбулося, в тому числі й так званий ядерний шантаж”.

“Якщо Росія поставить саме боєголовки, тому що зараз там є засоби донесення, як сказав міністр оборони Російської Федерації, “Іскандер-М”, я можу сказати, що вони будуть і надалі пробувати нагнітати цю ситуацію”, заявив секретар РНБО.

Водночас він наголосив, що важливими будуть результати майбутнього візиту до Китаю президента Франції Еммануеля Макрона.

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