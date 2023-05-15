Пенсія 14 тисяч гривень: хто з українців може розраховувати на такі виплати

Пенсія 14 тисяч гривень може бути призначена українцям, які працювали і на батьківщині, і в Польщі. Для цього мають бути виконані певні умови.

Про це інформує НСН з посиланням на 24 канал.

Як отримати польську пенсію

Усі громадяни, які після війни знайшли в Польщі прихисток і почати там працювати, мають право на пенсію цієї країни, мінімальний розмір якої – близько 14 тисяч гривень.

Нагадаємо! Україна та Польща уклали двосторонню угоду про соціальне забезпечення, яка передбачає врахування стажу обох країн при назначенні пенсійних виплат.

Щоб отримувати польську пенсію від ZUS (аналог нашого ПФУ – ред.), потрібно виконати певні умови:

досягнути віку 60 років для жінок та 65 для чоловіків;

сплачувати внески соціального страхування або пенсійного страхування та страхування на випадок інвалідності у Польщі.

Якщо людина народилася раніше 1 січня 1949 року, щоб отримати пенсію, вона має мати 20 років стажу для жінок та 25 для чоловіків. Проте, якщо цей стаж не можна підтвердити документами, вимогу для необхідного стажу скорочують на 5 років.

Як отримати надбавку до пенсії

Тобто українці зможуть отримувати одразу дві пенсії з двох країн відповідно до страхового стажу у кожній з них. Проте, якщо сумарно вони будуть меншими за польську мінімалку, сусідня країна доплатить різницю.

Щоб отримати надбавку потрібно:

досягти необхідного віку, сплачувати внески у Польщі, а також мати відповідний стаж – 20 років для жінок та 25 для чоловіків;

постійно жити у Польщі;

законно перебувати в країні на підставі документа, виданого службою у справах іноземців, або на підставі законності перебування, отриманого шляхом запису в реєстрі Прикордонної служби.

Робота в Естонії: чи буде нараховуватися стаж

На запитання читача щодо стажу роботи за кордоном, а саме в Естонії, та його зарахування до страхового стажу в Україні в ПФУ пояснили, що такий стаж враховується.

Відповідно до угоди між Україною та Естонською Республікою у сфері соціального забезпечення, кожна країна призначає пенсію за стаж, придбаний на своїй території.

Водночас набутий на території кожної із країн стаж враховується при визначенні права на пенсію під час відсутності необхідного страхового стажу.

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