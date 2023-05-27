Партнерство для одностатевих пар – Зеленський відповів на петицію

Партнерство для одностатевих пар: Президент Володимир Зеленський відповів на петицію в підтримку законопроєкту № 9103 Про інститут реєстрованих партнерств.

Глава держави нагадав, що Україна свідомо обрала рух назустріч європейським стандартам, основу яких становлять демократія, верховенство права та права людини, передає НСН.

“Розглядаючи влітку минулого року петицію щодо одностатевих шлюбів, я акцентував увагу на тому, що, за Конституцією України, шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка (стаття 51)”, зазначив Зеленський.

А в умовах воєнного чи надзвичайного стану Конституція не може бути змінена.

“Тож я звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією опрацювати питання щодо запровадження інституту зареєстрованого цивільного партнерства”, підкреслює президент.

Уряд у межах реалізації Національної стратегії у сфері прав людини доручив Міністерству юстиції розробити та подати до Кабміну законопроєкт про усунення дискримінаційних положень, які можуть порушувати майнові та немайнові права партнерів, що не перебувають у шлюбі, запровадження інституту зареєстрованого цивільного партнерства.

Мін’юст наразі працює над комплексним законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства з визначенням правових засад, порядку та наслідків його державної реєстрації, а також правового статусу й особистих немайнових і майнових прав та обов’язків партнерів.

Законопроєкт № 9103 наразі він перебуває на розгляді Комітету Верховної Ради із питань правової політики й до низки його положень висловлені зауваження та пропозиції від профільних комітетів й уповноважених органів державної влади.

“Я звернувся до голови Верховної Ради України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання. З аналогічним листом я звернувся до прем’єр-міністра України”, додав Зеленський.

Ще новини України: У поїздах з’являться жіночі купе – кого пускатимуть і де купити квитки