Ознаки суїцидальної поведінки – як розпізнати, щоб вчасно допомогти

Міністерство охорони здоров’я України пояснило, як вчасно розпізнати ознаки суїцидальної поведінки і допомогти людині.

Як передає НСН, про це йдеться на сайті МОЗ.

У повідомленні йдеться про те, що суїцид щорічно призводить до понад 700 000 смертей у всьому світі. Стрімкий ріст випадків депресії, тривожності та ізоляції, спричинений пандемією COVID-19, а в Україні – ще й і війною, зробив цю проблему актуальною.

“За даними ВООЗ, кожні 40 секунд одна людина в світі позбавляє себе життя. Водночас, за деякими дослідженнями, на кожну дорослу людину, яка помирає внаслідок самогубства, припадає понад 20 тих, хто намагається його скоїти. Це означає, що кожні 2 секунди один дорослий вчиняє спробу самогубства”, зазначають у відомстві.

Суїцидальна поведінка часто виникає під час конфліктів, природних катастроф, актів насильства і жорстокості, а також через втрату близьких та почуття самотності.

Зокрема, показники суїцидів високі серед уразливих груп, таких як біженці та мігранти, представники спільноти LGBTI, увʼязнені.

У МОЗ впевнені, що багатьом самогубствам можна запобігти, якщо вчасно розпізнати загрозливі думки у людини та надати їй допомогу.

Ознаки суїцидальної поведінки

Деякі поширені ознаки в поведінці людини, що можуть свідчити про наявність суїцидальних думок:

поява тривожності, дратівливості, прояви конфліктної поведінки, злоби;

відстороненість, уникнення контактів з друзями та родиною;

перепади настрою;

поява ризикової поведінки;

зміни сну, брак енергії;

відмова від їжі або переїдання;

негативні репліки про себе;

репліки про неможливість виходу зі складної ситуації;

труднощі у подоланні щоденних проблем;

втрата інтересу до власної зовнішності;

погрози заподіяти собі шкоду або вбити себе;

розмови про смерть або самогубство;

підготовка або надсилання прощальних повідомлень;

розроблення планів покінчити зі своїм життям;

завершення поточних справ, дарування речей, складання заповіту.

Окрім того, на наміри вчинити самогубство можуть вказувати й інші неочевидні ознаки, такі як: удавана веселість, жарти над власними емоціями.

Ознаки суїцидальних думок можуть бути як завуальованими, так і відкритими. Хтось говорить про свої наміри прямо, а хтось робить натяки.

Як допомогти

Якщо ви маєте підозри щодо суїцидальних думок у когось з вашого близького оточення, спробуйте відкрито з ним поговорити, не соромлячись ставити прямі питання. Зробіть намагання донести, що вам не байдуже, що ви дбаєте про цю людину і що вона – не сама. Ви не знаєте напевне, що відчуває людина, тому можете сказати: «Я не можу уявити, як тобі боляче, але я хочу спробувати зрозуміти».

Намагайтеся не засуджувати і не критикувати.

Запитайте, для чого людина живе і чому хоче померти.

Спробуйте поговорити про людей, які їм небайдужі, які піклуються про них і яким вчинення суїциду може завдати болю.

Уникайте розмов про далеке майбутнє, натомість допоможіть зосередитися на тому, як прожити саме цей день.

Заохочуйте людину шукати допомоги і просити про неї – звернутися до лікаря чи зателефонувати на гарячу лінію підтримки. Допоможіть знайти потрібні контакти.

Переконайтеся, що людина не залишається наодинці і їй не загрожує небезпека.

Якщо людина не хоче говорити, скажіть, що ви поруч і готові повернутися до розмови пізніше. Проте, якщо ви вважаєте, що є пряма загроза життю людини, ви можете діяти негайно. Надзвичайні ситуації із психічним здоров’ям слід сприймати так само серйозно, як і з фізичним.

Куди звертатися, якщо людина має суїцидальні думки або наміри

У разі, якщо є пряма загроза життю та здоров’ю, можна звернутися за номером 103. Крім того, можна звернутися на одну із «гарячих ліній»:

за номером 7333 цілодобово працює «гаряча лінія» з попередження суїцидів та психологічної підтримки для ветеранів Lifeline Ukraine;

0–800–501–701 – Всеукраїнський телефон довіри;

(044) 456-17-02, (044) 456-17-25 – лінії Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи;

0-800-211-444 – лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції.

Більше номерів можна знайти за посиланням.

Всесвітній день запобігання суїцидам щорічно відзначається 10 вересня. Ця ініціатива започаткована Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ) з метою зменшення кількості суїцидів та покращення психічного здоровʼя людей.

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