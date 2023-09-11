Як отримати допомогу при народженні дитини – правила оформлення

Батьки можуть отримати від держави допомогу при народженні дитини. Для оформлення одному із батьків або опікунів слід подати відповідну заявку.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Мінсоцполітики.

Допомогу можна оформити на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк. При цьому оформлення можливе протягом 12 місяців з дня народження дитини.

Як оформити допомогу онлайн

Зареєструйтеся або авторизуйтеся у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики.

Заповніть онлайн-форму на отримання послуги та додайте електронний підпис.

Заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту. Не пізніше ніж наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту вам призначать допомогу.

Також можна скористатися комплексною послугою “єМалятко” на порталі “Дія”.

Як оформити допомогу офлайн

До органу соціального захисту чи Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання слід подати такі документи:

заяву одного з батьків,

свідоцтво про народження дитини,

особовий банківський рахунок для соціальних виплат,

опікунам – рішення суду про встановлення опіки,

документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).

При цьому термін розгляду документів, поданих у паперовій формі, становить 10 днів.

Зазначимо, що допомога при народженні дитини наразі складає 41280 гривень. Одноразово допомога виплачується у розмірі 10320 гривень, а решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 гривень на місяць.

“єМалятко”

В Україні запустили послугу “єМалятко” в експериментальному режимі у 2020 році. Нещодавно вона запрацювала на постійній основі.

Зокрема, сервіс має низку послуг:

державна реєстрація народження дитини;

реєстрації місця проживання дитини;

призначення допомоги при народженні дитини;

реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.

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