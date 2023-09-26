Де отримати соціальну допомогу онлайн – перелік корисних ресурсів

Українці можуть отримати соціальну допомогу онлайн. Для цього потрібно звернутися на відповідні онлайн-ресурси, про які розповість НСН.

Сайт Мінреінтеграції зібрав підбірку корисних онлайн-ресурсів, які допоможуть вам заощадити час і не стояти в чергах до державних установ.

Де отримати соціальну допомогу онлайн

Для отримання низки державних послуг діють наступні цифрові сервіси – переходьте за посиланнями і дізнавайтеся всю потрібну інформацію.

Отримати довідку ВПО й оформити допомогу на проживання можна за посиланням.

Оформити пенсію можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Заява на оформлення субсидії – за посиланням, а також на порталі Дія.

Оформити допомогу при народженні дитини можна на порталі електронних послуг Мінсоцполітики.

Дізнатись інформацію щодо реєстрації дитини, її місця проживання, отримати допомогу при народженні, компенсацію за «пакунок малюка» й інше можна через портал Дія у єМалятко.

Як отримати послугу батькам, які усиновили дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, дивіться тут.

Допомога на дітей, хворих на тяжкі захворювання, яким не встановлено інвалідність, – тут.

Допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, яка призначається на весь час інвалідності, – за посиланням.

Також можна оформити заявку на допомогу на дитину одинокій матері або батьку.

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