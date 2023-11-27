Вп’яте за місяць окупанти обстріляли ТЕС у прифронтовій області

Окупанти обстріляли ТЕС – це вже пʼята атака за місяць на одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК.

Уночі понеділка, 27 листопада, внаслідок обстрілів РФ в Україні постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК, що розташована у прифронтовій області. За останній місяць це вже пʼята атака на прифронтові ТЕС компанії

Про це повідомляє ДТЕК, передає НСН.

Зазначається, що внаслідок обстрілу без світла опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією. Однак, на щастя, обійшлося без постраждалих.

На ТЕС також зафіксували серйозне пошкодження обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання.

У ДТЕК наголосили, що за останній понад місяць це вже пʼята російська атака на одну з прифронтових теплоелектростанцій компанії.

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