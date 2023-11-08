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Тег:
Війна

Армія рф знову обстріляла теплоелектростанцію ДТЕК

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Армія рф знову обстріляла теплоелектростанцію ДТЕК
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Армія рф знову обстріляла теплоелектростанцію ДТЕК. Про це йдеться у терміновій заяві компанії 8 листопада, передає НСН.

Ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по цивільних та енергетичних об’єктах України. Вчора ввечорі внаслідок обстрілів вчергове постраждала одна з ТЕС ДТЕК у прифронтовій області, – йдеться у повідомленні

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Обладнання підприємства пошкоджено. Енергетики докладають всіх зусиль, щоб ліквідувати наслідки обстрілів.

Робимо все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. Компанія синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго». Окупантам ніколи не вдастся нас зламати. Вистоїмо. Переможемо! – йдеться у повідомленні

Армія рф знову обстріляла теплоелектростанцію ДТЕК

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