Окупанти викрали скіфське золото з музею в Мелітополі

Російські окупанти вкрали скіфське золото, яке зберігалося в Мелітопольському краєзнавчому музеї на Запоріжжі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає NNS.

В Україні розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення національних цінностей з музею в Мелітополі, яке вчинили російські військові.

Слідство стверджує, що у квітні окупанти викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею. За попередніми даними, серед викраденого майна була колекція скіфського золота.

Крадіжку кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Більша частина Запорізької області (південь і частково центр) на 10 травня тимчасово окупована Росією, ворог намагається розвивати наступ у північному напрямку на Оріхів та у західному на Гуляйполе.

Нагадаємо, росіяни обстріляли музей Григорія Сковороди на Харківщині. Снаряд влучив в дах будівлі. Постраждав 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм. Приміщення фактично знищене.

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