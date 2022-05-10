Під впливом військових невдач на фронті в Україні росія змінює свою пропаганду.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає NNS.
«Маючи чисельні переваги в живій силі та техніці, армія країни-окупанта зазнає від захисників України катастрофічних втрат та поразок»,зазначили у ГУР.
Як йдеться у повідомленні розвідників, пропаганду коректують, щоб змінити уявлення росіян про «непереможність» їхньої армії та підготувати суспільство до можливої поразки.
Так, медіа мають розповідати про російсько-українські війну як про збройне протистояння рф усім країнам ЄС та НАТО – такий підхід нібито применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику.
За інформацією воєнної розвідки України, керівники кремлівських телеканалів, інтернет-медіа та ботоферм уже отримали вказівки перейти до нової інформаційної політики.
«Пропагандисти країни-окупанта тепер промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об’єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора»,додали у ГУР.
Зазначимо, що станом на ранок 10 травня росія втратила у війні проти України вже понад 26 тисяч своїх солдатів і 1 170 танків.
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