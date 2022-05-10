Не виключається ймовірність, що російські окупанти проведуть диверсії на обʼєктах хімічної промисловості України, щоб звинуватити у цьому підрозділи ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України, передає NNS.

Крім того зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

Нині ворог проводить наступальні дії на сході України, аби встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та утримати сухопутний коридор між цими територіями та окупованим Кримом.

Основні зусилля авіаційного угруповання противник зосереджує на підтримці дій підрозділів у східній операційній зоні: на слобожанському, донецькому напрямках та в районі заводу «Азовсталь». Окупанти застосовують артилерію практично вздовж усієї лінії зіткнення.

За попередню добу на території Донецької та Луганської областей ЗСУ успішно відбили пʼятнадцять атак ворога, знищили один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобіля ворога.

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