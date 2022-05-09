Пропагандисти рф поширюють нові фейки про Україну

Пропагандисти рф продовжують генерувати нові фейки про Україну.

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України зібрав свіжі ворожі маніпуляції та дезінформаційні вкиди станом на ранок 9 травня, передає NNS.

Так, в міноборони рф заявили, що «у Запоріжжі адміністрація заборонила евакуацію цивільного населення. Будь-які спроби мешканців залишити місто жорстко присікаються бойовиками батальйонів тероборони, а тих громадян, які чинять найменший опір, піддають фізичному насиллю». У ЦПД застерігають, що це дезінформація.

Крім того, в міноборони рф повідомили, що «з метою обмеження інфопростору в Одесі заборонили роботу провайдерів супутникового телебачення, що транслюють російські та молдовські канали. Мешканців примушують демонтувати супутникове обладнання, а всіх незгідних вивозять у невідомому напрямку». Це також дезінформація застерігають у ЦПД.

російські пропагандисти повідомили, що «мо рф на своєму сайті започаткувало мультимедійний проєкт «У владі злочинного безпам’ятства», що розповідає про злочини української влади проти історичної пам’яті братніх народів та спроби забути подвиги бійців і командирів червоної армії». У ЦПД застерігають, що це маніпуляція.

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