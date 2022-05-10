Україна змінила своє бачення перемоги у війні з росією – Кулеба

Україна змінила своє бачення перемоги у війні з росією. Так, у разі успіху українських військ у битві за Донбас, держава буде працювати над звільненням решти окупованих територій

Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю Financial Times. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті hromadske.ua

За його словами, бачення перемоги для України — це концепція, що розвивається. У перші місяці війни перемога для України виглядала як відведення російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, та розплата за завдані збитки. Наразі вирішальною для подальших дій влади є битва за Донбас.

«Тепер, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті та виграємо битву за Донбас, що буде вирішальним для подальшої динаміки війни, то, безумовно, перемога для нас у цій війні буде звільненням решти наших територій», — заявив Кулеба.

Додає, що лише поразка росії дозволить Україні знову відкрити свої чорноморські порти та відновити експорт. За словами міністра, якщо Україна отримає від партнерів ще більше військової підтримки, то ЗСУ зможе відкинути окупантів із Херсонської області, розгромити Чорноморський флот та розблокувати морські шляхи.

Також Кулеба не виключає проведення переговорів із росією, оскільки кровопролиття може бути занадто великим. Однак Київ хоче підійти до переговорів із «найсильнішими картами».

24 лютого росія розпочала повномасштабне збройне вторгнення в Україну, але в росію війну називають «спецоперацією». Спершу рф намагалась захопити Київ та північну частину України, втім, зазнала поразки. Після цього російські війська зосередили основні зусилля на захопленні Донеччини, Луганщини та Херсонщини.

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