Як оформити інвалідність під час воєнного стану – процедуру спрощено

У Міністерстві охорони здоров’я України пояснили, як оформити інвалідність під час воєнного стану.

МОЗ нагадує, що на період дії воєнного стану процедура проведення медико-соціальної експертизи для встановлення інвалідності спрощена.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Для проведення медико-соціальної експертизи та, відповідно, встановлення групи інвалідності пацієнт повинен отримати направлення від медзакладу після проходження діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів.

Медико-соціальна експертиза проводиться за наявності факторів, що підтверджують стійке порушення функцій організму.

Це може бути обумовлено захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності. У такому випадку особистий лікар оформляє направлення на МСЕК (форма 088/о).

“Звертаємо увагу, що укладення декларації при цьому не є обов’язковим. У разі потреби огляду пацієнта, який не може прибути на комісію, члени комісії самі виїжджають для огляду до закладу охорони здоров’я або до пацієнта додому”, наголосили в міністерстві.

Спрощення процедури

Для спрощення проведення медико-соціальної експертизи під час воєнного стану прийнято постанову КМУ № 225, що передбачає у деяких випадках встановлення інвалідності заочно, незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування людини, що звертається для встановлення інвалідності.

Перенесення експертизи

У випадку неможливості проходження повторного огляду, який припав на період дії воєнного стану на території України, це проходження переноситься на строк не пізніше шести місяців після його скасування.

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