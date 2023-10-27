Скільки буде тривати проходження ВЛК щодо придатності до служби – відповідь МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що проходження ВЛК відбуватиметься швидше.

Про це йдеться на сайті МОЗ, інформує НСН.

МОЗ продовжує працювати над виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо військово-лікарської експертизи в ЗСУ, що було введене в дію Указом Президента України, йдеться у повідомленні

Наразі спільно з Нацслужбою здоров’я оновлено специфікації та умови закупівель медичних послуг за пакетом «Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки». Зміни передбачають встановлення граничних строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов’язаних, а саме:

проведення оглядів щодо придатності до військової служби має тривати не більше як 4 робочі дні;

проведення лабораторних досліджень – не більше як 3 робочі дні;

проведення інструментальних досліджень – не більше як 3 робочі дні.

В МОЗ наголосили, що керівники ТЦК та медики мають дотримуватися цих строків. Вони повинні організувати раціональні маршрути проходження ВЛК і контролювати, щоб військовозобов’язані проходили медогляди за окремою чергою.

Також у Міністерстві зазначили, що медики, які працюють у ВЛК, використовують електронну систему охорони здоров’я. Тож вони можуть переглядати записи інших лікарів, створювати електронні направлення на діагностику тощо.

Також МОЗ разом із НСЗУ із залученням Командування Медичних сил ЗСУ проводять постійні навчальні заходи для працівників ВЛК, у тому числі щодо порядку проходження військово-лікарської експертизи.

“Водночас тривають перехресні перевірки щодо обґрунтованості рішень стосовно встановлення інвалідності, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року. Їх проводять робочі групи, що відповідно до завдання РНБО були визначені наказом МОЗ цьогоріч у вересні”, йдеться у повідомленні.

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