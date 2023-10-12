Українцям пояснили, чи мають лікарі вузької спеціалізації технічну можливість, щоб видавати е-направлення та е-рецепти пацієнту

Іноді лікар вузької спеціалізації може написати папірець до сімейного лікаря з проханням створитиелектронне направлення. Або ендокринолог не виписує електронний рецепт на інсулін, а відправляє за цим також до сімейного лікаря.

Причина, яку озвучують пацієнту, така: лікарі вузької спеціалізації не мають технічної можливості створювати електронні направлення та електронні рецепти. Але це не так. Про це розповідає НСН з посиланням на НСЗУ.

Чи всі лікарі можуть видавати е-направлення та е-рецепти – пояснення НСЗУ

Усі надавачі медичних послуг з ліцензією мають вносити записи про е-направлення та е-рецепт до ЕСОЗ. Технічна можливість для цього у лікарень є, незалежно від форми власності. Тобто, всі лікарі, зареєстровані в ЕСОЗ, можуть і мають створювати е-направлення та е-рецепти.

Якщо лікар-спеціаліст відмовляється виписувати електронні направлення або е-рецепт на ті обстеження чи ліки, які сам призначив, потрібно звернутися до керівника медичного закладу.

У разі неможливості вирішити питання безпосередньо в лікарні, ви можете проконсультуватися з оператором контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 та залишити скаргу.

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