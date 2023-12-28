Група компаній «Нафтогаз» завершила інтеграцію обласних операторів газорозподільних мереж. Відтепер усі облгази належать державі.

Як передає НСН, про це повідомили в пресслужбі групи компаній 28 грудня.

За словами голови «Нафтогазу» Олексія Чернишова, контролюючи облгази, держава в умовах ризику постійних обстрілів і блекаутів зможе забезпечити безперебійне газопостачання.

Також інтеграція допоможе покласти край схемам, через які державний бюджет недоотримував мільярди гривень, каже Чернишов.

«Це був необхідний крок, від якого залежить стабільність критичної інфраструктури, робота бізнесу та комфорт українців», заявив він.

За попередніми розрахунками, у наступному році доходи в державний бюджет від регіональних операторів становитимуть понад 5 мільярдів гривень.

Трохи контексту

У травні 2022 року Печерський районний суд Києва арештував і передав в управління АРМА корпоративні права 26 облгазів через несплату за користування мережами. Пізніше уряд передав ці активи в управління «Нафтогазу».

Більшість із них входили до групи РГК, яку пов’язують із бізнесменом Дмитром Фірташем (хоч офіційно він не є бенефіціаром компанії). «Нафтогаз» з минулого року намагався встановити контроль над облгазами групи РГК.

Вилучення ліцензій в облгазів відбувається на тлі слідства над Фірташем. Правоохоронці стверджують, що бізнесмен організував схему несанкціонованого відбору газу з газотранспортної системи України, в якій взяли участь посадовці підконтрольних йому підприємств. У цій справі вже оголосили підозру 15 людям, зокрема й Фірташу.

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