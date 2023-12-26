Коли набуде чинності новий закон про мобілізацію – нардеп назвав дату

Народний депутат розповів, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію.
В Україні нові правила мобілізації почнуть діяти не раніше весни. Водночас голосування в першому читанні пройде, ймовірно, до 12 січня.
Про це з посиланням на народного депутата Олександра Горенюка, пише журналіст Андрій Цаплієнко, передає НСН.
Як зазначається, голосування в першому читанні за новий проєкт мобілізації може пройти 10-12 січня. Після чого може розпочатися подання правок в комітеті – на це піде ще до трьох тижнів.
Що буде відбуватися далі
- розгляд в Раді у другому читанні разом з усіма правками – кінець січня;
- підпис президента – у разі вето буде третє читання;
- законопроєкт набирає чинності через один місяць після його опублікування.
Нагадаємо, що увечері 25 грудня до Верховної Ради України внесли новий законопроєкт №10378 про зміни до проведення мобілізації та військового обліку.
Нововведення у проєкті викликали хвилю обурення у суспільстві.
Документ, зокрема, передбачає наступні зміни до мобілізації:
- змінити призовний вік з 27 до 25 років;
- скасувати строкову службу — усіх строковиків звільнять з військової служби, за бажанням вони можуть укласти контракт. Мобілізувати ж строковика зможуть лише через 6 місяців після звільнення зі строкової служби;
- вилучити поняття «обмежена придатність». Військово-лікарські комісії будуть визначати лише придатність або непридатність до військової служби. Усі ті, хто має рішення ВЛК про обмежену придатність, мають протягом 6 місяців після ухвалення закону заново пройти ВЛК;
- надати органам місцевого самоврядування повноваження сприяти та допомагати мобілізації;
- надати мобілізованим, які прослужать 36 місяців, право звільнитися з військової служби;
- дозволити надсилати повістки про виклик до ТЦК і СП через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту;
- громадяни України віком 18—60 років повинні стати на військовий облік. Жінки стають на військовий облік, якщо мають військову або медичну освіту, а ті, хто має професію, споріднену зі спеціальним переліком Міноборони, стають на військовий облік за бажанням;
- до громадян України, які порушуватимуть закон про мобілізацію (не уточнять дані, не стануть на облік, не зʼявляться за повісткою), можуть застосувати санкції
- передбачено 90 днів відпустки для військовослужбовців, яких звільнили з полону, зі збереженням виплат
- запровадження базової загальновійськової підготовки до трьох місяців для всіх громадян від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах
- надання повноважень Нацполіції щодо участі у заходах мобілізації
- обмеження прав тих, хто ухиляється від військового обліку та військової служби
- чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть податись на оформлення паспорта України лише за умови наявності військово-облікових документів
Ті, хто перебуває на військовому обліку, зобов’язані протягом 30 днів уточнити адресу проживання, номер контактного телефону, електронну пошту та інші військово-облікові дані.
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