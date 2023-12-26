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Коли набуде чинності новий закон про мобілізацію – нардеп назвав дату

Журналіст
Коли набуде чинності новий закон про мобілізацію нардеп назвав дату

Народний депутат розповів, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію.

В Україні нові правила мобілізації почнуть діяти не раніше весни. Водночас голосування в першому читанні пройде, ймовірно, до 12 січня.

Про це з посиланням на народного депутата Олександра Горенюка, пише журналіст Андрій Цаплієнко, передає НСН.

Як зазначається, голосування в першому читанні за новий проєкт мобілізації може пройти 10-12 січня. Після чого може розпочатися подання правок в комітеті – на це піде ще до трьох тижнів.

Що буде відбуватися далі

  • розгляд в Раді у другому читанні разом з усіма правками – кінець січня;
  • підпис президента – у разі вето буде третє читання;
  • законопроєкт набирає чинності через один місяць після його опублікування.

Нагадаємо, що увечері 25 грудня до Верховної Ради України внесли новий законопроєкт №10378 про зміни до проведення мобілізації та військового обліку.

Нововведення у проєкті викликали хвилю обурення у суспільстві.

Документ, зокрема, передбачає наступні зміни до мобілізації:

  • змінити призовний вік з 27 до 25 років;
  • скасувати строкову службу — усіх строковиків звільнять з військової служби, за бажанням вони можуть укласти контракт. Мобілізувати ж строковика зможуть лише через 6 місяців після звільнення зі строкової служби;
  • вилучити поняття «обмежена придатність». Військово-лікарські комісії будуть визначати лише придатність або непридатність до військової служби. Усі ті, хто має рішення ВЛК про обмежену придатність, мають протягом 6 місяців після ухвалення закону заново пройти ВЛК;
  • надати органам місцевого самоврядування повноваження сприяти та допомагати мобілізації;
  • надати мобілізованим, які прослужать 36 місяців, право звільнитися з військової служби;
  • дозволити надсилати повістки про виклик до ТЦК і СП через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту;
  • громадяни України віком 18—60 років повинні стати на військовий облік. Жінки стають на військовий облік, якщо мають військову або медичну освіту, а ті, хто має професію, споріднену зі спеціальним переліком Міноборони, стають на військовий облік за бажанням;
  • до громадян України, які порушуватимуть закон про мобілізацію (не уточнять дані, не стануть на облік, не зʼявляться за повісткою), можуть застосувати санкції
  • передбачено 90 днів відпустки для військовослужбовців, яких звільнили з полону, зі збереженням виплат
  • запровадження базової загальновійськової підготовки до трьох місяців для всіх громадян від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах
  • надання повноважень Нацполіції щодо участі у заходах мобілізації
  • обмеження прав тих, хто ухиляється від військового обліку та військової служби
  • чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть податись на оформлення паспорта України лише за умови наявності військово-облікових документів

Ті, хто перебуває на військовому обліку, зобов’язані протягом 30 днів уточнити адресу проживання, номер контактного телефону, електронну пошту та інші військово-облікові дані.

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