Коли набуде чинності новий закон про мобілізацію – нардеп назвав дату

Народний депутат розповів, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію.

В Україні нові правила мобілізації почнуть діяти не раніше весни. Водночас голосування в першому читанні пройде, ймовірно, до 12 січня.

Про це з посиланням на народного депутата Олександра Горенюка, пише журналіст Андрій Цаплієнко, передає НСН.

Як зазначається, голосування в першому читанні за новий проєкт мобілізації може пройти 10-12 січня. Після чого може розпочатися подання правок в комітеті – на це піде ще до трьох тижнів.

Що буде відбуватися далі

розгляд в Раді у другому читанні разом з усіма правками – кінець січня;

підпис президента – у разі вето буде третє читання;

законопроєкт набирає чинності через один місяць після його опублікування.

Нагадаємо, що увечері 25 грудня до Верховної Ради України внесли новий законопроєкт №10378 про зміни до проведення мобілізації та військового обліку.

Нововведення у проєкті викликали хвилю обурення у суспільстві.

Документ, зокрема, передбачає наступні зміни до мобілізації:

змінити призовний вік з 27 до 25 років;

скасувати строкову службу — усіх строковиків звільнять з військової служби, за бажанням вони можуть укласти контракт. Мобілізувати ж строковика зможуть лише через 6 місяців після звільнення зі строкової служби;

вилучити поняття «обмежена придатність». Військово-лікарські комісії будуть визначати лише придатність або непридатність до військової служби. Усі ті, хто має рішення ВЛК про обмежену придатність, мають протягом 6 місяців після ухвалення закону заново пройти ВЛК;

надати органам місцевого самоврядування повноваження сприяти та допомагати мобілізації;

надати мобілізованим, які прослужать 36 місяців, право звільнитися з військової служби;

дозволити надсилати повістки про виклик до ТЦК і СП через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту;

громадяни України віком 18—60 років повинні стати на військовий облік. Жінки стають на військовий облік, якщо мають військову або медичну освіту, а ті, хто має професію, споріднену зі спеціальним переліком Міноборони, стають на військовий облік за бажанням;

до громадян України, які порушуватимуть закон про мобілізацію (не уточнять дані, не стануть на облік, не зʼявляться за повісткою), можуть застосувати санкції

передбачено 90 днів відпустки для військовослужбовців, яких звільнили з полону, зі збереженням виплат

запровадження базової загальновійськової підготовки до трьох місяців для всіх громадян від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах

надання повноважень Нацполіції щодо участі у заходах мобілізації

обмеження прав тих, хто ухиляється від військового обліку та військової служби

чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть податись на оформлення паспорта України лише за умови наявності військово-облікових документів

Ті, хто перебуває на військовому обліку, зобов’язані протягом 30 днів уточнити адресу проживання, номер контактного телефону, електронну пошту та інші військово-облікові дані.

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