Колишній нардеп, який зараз на фронті, покликав депутатів йти на війну

Нардеп ВР 8-го скликання, який зараз служить у ЗСУ, Ігор Луценко відреагував на оновлений проєкт про мобілізацію та покликав депутатів йти на війну.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає НСН.

Зазначимо, що в оновленому законопроєкті про мобілізацію та військовий облік чинні народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим мають право на відстрочку.

“От незабаром ви проголосуєте закон про нові правила мобілізації. По суті, ваш цей склад направить на фронт ще кілька сотень тисяч людей, з яких якась частина загине, бо така реальність. З іншого боку, парламент зараз зовсім зійшов на пси – воєнний стан, працює жорстка вертикаль, контролювати щось важко, від медіа віддалений і тп. І от саме зараз є той момент, коли можна реабілітуватися і отримати повагу суспільства”, написав він.

Луценко пропонує, щоб від кожної фракції по 10% народних депутатів на пів року йшли на війну. Потім, щоб на заміну їм приходили інші нардепи. І так по колу.

“Вибрати жеребкуванням чи добровільно, байдуже. На півроку всього лише, але не на штабні посади, а в поля. Аеророзвідниками, снайперами, водіями, радфорозвідкою. Щоб показати іншим громадянам, як треба робити. І тоді ніхто не матиме претензій, що голосували і посилали когось на смерть, а самі сиділи в теплі під захистом ППО”, пише Луценко.

На його думку, такий підхід підніме “як престих парламенту взагалі, так і кожного окремого нардепа зокрема.”

“А якщо ні – то буде гірше, вам багато що пригадають, правдиво чи ні, але точно пригадають. Включіть так себе у цей законопроєкт, не пожалкуєте”, підсумував він.

Нагадаємо, 25 грудня до Верховної Ради України внесли новий законопроєкт про зміни до проведення мобілізації та військового обліку.

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