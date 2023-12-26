Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
CуспільствоКиїв

У Києві безпекові навчання – розгортають блокпости та перевіряють транспорт

Журналіст
У Києві безпекові навчання розгортають блокпости та перевіряють транспорт (фото)1

У Києві безпекові навчання, які проводять Нацполіція, патрульна поліція та інші структурні підрозділи з 25 по 28 грудня.

Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує НСН.

“Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці з 25-го по 28-ме грудня!” йдеться в повідомленні.

За даними КМВА, навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень.

За умовами, відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

У Києві безпекові навчання розгортають блокпости та перевіряють транспорт (фото)

Навчання має завдання – удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення.

“Війна не закінчилася. Загрози для столиці і її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожен місяцем стає все більш безпечним – то це заслуга усіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють задля вашого захисту! Такі тренування потрібно проводити системно, а за результатами штатного аналізу, після тренувань, виявляти недоліки, виправити помилки та ще краще готуватися до виконання важливого завдання – захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз”, додав начальник КМВА.

Ще новини України: Нові закони про мобілізацію зареєстрували у Раді: які зміни і відповідальність

Корисні посилання дивіться нижче

Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×