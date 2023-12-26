У Києві безпекові навчання – розгортають блокпости та перевіряють транспорт

У Києві безпекові навчання, які проводять Нацполіція, патрульна поліція та інші структурні підрозділи з 25 по 28 грудня.

Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує НСН.

“Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці з 25-го по 28-ме грудня!” йдеться в повідомленні.

За даними КМВА, навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень.

За умовами, відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

Навчання має завдання – удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення.

“Війна не закінчилася. Загрози для столиці і її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожен місяцем стає все більш безпечним – то це заслуга усіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють задля вашого захисту! Такі тренування потрібно проводити системно, а за результатами штатного аналізу, після тренувань, виявляти недоліки, виправити помилки та ще краще готуватися до виконання важливого завдання – захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз”, додав начальник КМВА.

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