Cкільки депутатів від “Слуги народу” задіяні у обороні країни – Шуляк

Голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії “Слуга народу” Олена Шуляк розповіла, скільки депутатів від “Слуги народу” задіяні у обороні країни. Про це пише РБК-Україна, передає НСН.

Cкільки депутатів від “Слуги народу” задіяні у обороні країни

Серед представлених політичною силою “Слуга народу” депутатів всіх рівнів щонайменше 355 – це депутати-військові та 131 військовий медик.

За словами Олени Шуляк, загалом, станом на 2023-й рік партія налічує 161 працюючий партійний офіс. Шуляк зазначила, що нині політична сила, окрім депутатів парламенту від СН, об’єднує:

6305 місцевих депутатів;

11 голів обласних рад;

219 голів громад;

88 секретарів міських рад;

976 старост.

Нардеп пояснила – першочерговим завданням для всіх без виключення українців сьогодні є перемога. Тож над цим зараз в режимі 24/7 працюють і президент, і дипломати, і вся команда “Слуг народу”, серед який багато і депутатів, які сьогодні боронять Україну зі зброєю в руках.

“Заради перемоги ми невпинно посилюємо сектор безпеки і оборони, заради цього ми добиваємося постачання танків, далекобійних ракет, винищувачів – і союзники йдуть нам назустріч. Тому кожен без винятку у нашій команді повинен робити все, що наближає країну до перемоги і звітуватися щодо своїх дій”, – зазначила нардеп.

Також вона анонсувала чергове засідання політичної ради партії, на якому буде ухвалено рішення про передачу зекономлених партією в 2022 році коштів.

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