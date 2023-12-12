Багато нардепів хочуть скласти мандат – чому депутати шукають можливості утекти

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія скаржиться, що багато нардепів хочуть скласти мандат. Ситуацію прокоментували у фракції «ЄС», передає НСН.

Народна депутатка України від фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко написала наступне:

«Давид Арахамія скаржиться, що багато нардепів хочуть скласти мандат.

Але, мовляв, їм не дозволять це зробити й треба добути до кінця нинішньої каденції парламенту.

З одного боку, в список слуг понабирали людей з вулиці, й половина дійсно протирають штани в ВР. Вони перевтомлюються за один пленарний день й на другий вже важко зібрати голоси.

З іншого – якщо такими темпами народ буде розбігатися з ВР, то в списку слуг скоро не залишиться 226 списочників.

Але є й більш серйозна, інституційна проблема. Нинішня президія і монобільшість дозволили настільки знецінити і знівелювати роль парламенту, поставити його на побігеньки Банкової, що ця представницька інституція повністю здеградована і втрачає свою ключову роль в системі влади.

Якщо так піде і далі, то ніхто не хотітиме працювати в парламенті, який став філією Банкової з однією функцією – тицьнути зелені кнопочки.

Сумно. Адже в історії української Незалежності парламент завжди відігравав ключову роль».