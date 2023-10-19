Новий церковний календар на 2024 рік – як змінилися дати найбільших свят

Церковний календар завжди містить 12 дванадесятих свят, які прославляють Ісуса Христа або Діву Марію й дати трьох з них щороку змінюються, оскільки залежать від святкування Великодня.
Однак, з переходом 1 вересня ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар, святкування інших неперехідних дев’яти церковних свят, перенесено.
У які дати православні святкуватимуть найбільші церковні свята у наступному році, розповість НСН.
Перехідні свята:
- Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалиму — 28 квітня;
- Вознесіння Господнє — 9 травня;
- День святої Трійці (Зелені свята, П’ятидесятниця) — 23 червня.
Неперехідні свята:
- Богоявлення або Хрещення Господнє — 6 січня;
- Стрітення Господнє — 2 лютого;
- Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;
- Преображення Господнє — 6 серпня;
- Успіння Богородиці — 15 серпня;
- Різдво Богородиці — 8 вересня;
- Воздвиження Господнього Хреста — 14 вересня;
- Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада.
- Різдво Христове — 25 грудня.
Крім цих дванадесятих свят, в церковному календарі є інші важливі події:
- Обрізання Господнє — 1 січня;
- Різдво Іоанна Предтечі — 24 червня;
- Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;
- Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;
- Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня.
Січень
- 1 січня – святого Василія Великого;
- 5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;
- 6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
- 12 січня – святої мучениці Татіани;
- 30 січня – трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.
Лютий
- 2 лютого – Стрітення Господнє.
Березень
- 25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії.
Квітень
- 28 квітня – Вхід Господній в Єрусалим.
Травень
- 5 травня – Великдень, Воскресіння Христове;
- 25 травня – Третє віднайдення глави святого пророка Іоана Хрестителя.
Червень
- 13 червня – Вознесіння Господнє;
- 23 червня – Зіслання святого духа, П’ятидесятниця;
- 24 червня – Святого духа (Пресвята Трійця);
- 29 червня – святих апостолів Петра і Павла.
Липень
- 7 липня – Матері Божої неустанної помочі;
- 15 липня – святого рівноапостольного князя Володимира Великого;
- 25 липня – Успіння святої Анни.
Серпень
- 1 серпня – Перенесення чесного хреста;
- 6 серпня – Преображення Господнє;
- 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
- 29 серпня – Усікновення глави святого пророка Іоана Хрестителя.
Вересень
- 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
- 14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.
Жовтень
- 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.
Листопад
- 8 листопада – Собор архистратига Михаїла;
- 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.
Грудень
- 6 грудня – святого Миколая;
- 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
- 25 грудня – Різдво Христове.
Джерело: Апостроф
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