Новий церковний календар на 2024 рік – як змінилися дати найбільших свят

Церковний календар завжди містить 12 дванадесятих свят, які прославляють Ісуса Христа або Діву Марію й дати трьох з них щороку змінюються, оскільки залежать від святкування Великодня.

Однак, з переходом 1 вересня ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар, святкування інших неперехідних дев’яти церковних свят, перенесено.

У які дати православні святкуватимуть найбільші церковні свята у наступному році, розповість НСН.

Перехідні свята:

Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалиму — 28 квітня;

Вознесіння Господнє — 9 травня;

День святої Трійці (Зелені свята, П’ятидесятниця) — 23 червня.

Неперехідні свята:

Богоявлення або Хрещення Господнє — 6 січня;

Стрітення Господнє — 2 лютого;

Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;

Преображення Господнє — 6 серпня;

Успіння Богородиці — 15 серпня;

Різдво Богородиці — 8 вересня;

Воздвиження Господнього Хреста — 14 вересня;

Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада.

Різдво Христове — 25 грудня.

Крім цих дванадесятих свят, в церковному календарі є інші важливі події:

Обрізання Господнє — 1 січня;

Різдво Іоанна Предтечі — 24 червня;

Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;

Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;

Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня.

Січень

1 січня – святого Василія Великого;

5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;

6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;

12 січня – святої мучениці Татіани;

30 січня – трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.

Лютий

2 лютого – Стрітення Господнє.

Березень

25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії.

Квітень

28 квітня – Вхід Господній в Єрусалим.

Травень

5 травня – Великдень, Воскресіння Христове;

25 травня – Третє віднайдення глави святого пророка Іоана Хрестителя.

Червень

13 червня – Вознесіння Господнє;

23 червня – Зіслання святого духа, П’ятидесятниця;

24 червня – Святого духа (Пресвята Трійця);

29 червня – святих апостолів Петра і Павла.

Липень

7 липня – Матері Божої неустанної помочі;

15 липня – святого рівноапостольного князя Володимира Великого;

25 липня – Успіння святої Анни.

Серпень

1 серпня – Перенесення чесного хреста;

6 серпня – Преображення Господнє;

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;

29 серпня – Усікновення глави святого пророка Іоана Хрестителя.

Вересень

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;

14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.

Жовтень

1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Листопад

8 листопада – Собор архистратига Михаїла;

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;

30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.

Грудень

6 грудня – святого Миколая;

9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;

25 грудня – Різдво Христове.

Джерело: Апостроф

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