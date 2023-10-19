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Новий церковний календар на 2024 рік – як змінилися дати найбільших свят

Журналіст
Новий церковний календар на 2024 рік – як змінилися дати найбільших свят
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Церковний календар завжди містить 12 дванадесятих свят, які прославляють Ісуса Христа або Діву Марію й дати трьох з них щороку змінюються, оскільки залежать від святкування Великодня.

Однак, з переходом 1 вересня ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар, святкування інших неперехідних дев’яти церковних свят, перенесено.

У які дати православні святкуватимуть найбільші церковні свята у наступному році, розповість НСН.

Перехідні свята:

  • Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалиму — 28 квітня;
  • Вознесіння Господнє — 9 травня;
  • День святої Трійці (Зелені свята, П’ятидесятниця) — 23 червня.

Новий церковний календар на 2024 рік – як змінилися дати найбільших свят1

Неперехідні свята:

  • Богоявлення або Хрещення Господнє — 6 січня;
  • Стрітення Господнє — 2 лютого;
  • Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;
  • Преображення Господнє — 6 серпня;
  • Успіння Богородиці — 15 серпня;
  • Різдво Богородиці — 8 вересня;
  • Воздвиження Господнього Хреста — 14 вересня;
  • Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада.
  • Різдво Христове — 25 грудня.

Новий церковний календар на 2024 рік – як змінилися дати найбільших свят2

Крім цих дванадесятих свят, в церковному календарі є інші важливі події:

  • Обрізання Господнє — 1 січня;
  • Різдво Іоанна Предтечі — 24 червня;
  • Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;
  • Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;
  • Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня.

Січень

  • 1 січня – святого Василія Великого;
  • 5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;
  • 6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
  • 12 січня – святої мучениці Татіани;
  • 30 січня – трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.

Лютий

  • 2 лютого – Стрітення Господнє.

Березень

  • 25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії.

Квітень

  • 28 квітня – Вхід Господній в Єрусалим.

Травень

  • 5 травня – Великдень, Воскресіння Христове;
  • 25 травня – Третє віднайдення глави святого пророка Іоана Хрестителя.

Червень

  • 13 червня – Вознесіння Господнє;
  • 23 червня – Зіслання святого духа, П’ятидесятниця;
  • 24 червня – Святого духа (Пресвята Трійця);
  • 29 червня – святих апостолів Петра і Павла.

Липень

  • 7 липня – Матері Божої неустанної помочі;
  • 15 липня – святого рівноапостольного князя Володимира Великого;
  • 25 липня – Успіння святої Анни.

Серпень

  • 1 серпня – Перенесення чесного хреста;
  • 6 серпня – Преображення Господнє;
  • 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
  • 29 серпня – Усікновення глави святого пророка Іоана Хрестителя.

Вересень

  • 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
  • 14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.

Жовтень

  • 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Листопад

  • 8 листопада – Собор архистратига Михаїла;
  • 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.

Грудень

  • 6 грудня – святого Миколая;
  • 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
  • 25 грудня – Різдво Христове.

Джерело: Апостроф

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