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Економіка

Нацбанк випустив нові монети незвичної форми – який вигляд вони мають (фото)

Журналіст
Нацбанк випустив нові монети незвичної форми який вигляд вони мають (фото)9

В Україні випустили нові монети номіналом 10 гривень “Щедрик”. Вони відрізняються формою від усіх попередніх.

Про це повідомляє НСН з посиланням на сайт НБУ.

Що відомо про нові монети

Набір із трьох срібних пам’ятних монет “Щедрик – колядка дзвонів” продовжує серію “Українська спадщина”. Монети присвятили всесвітньовідомій колядці “Щедрик” в обробці композитора Миколи Леонтовича.

Нацбанк випустив нові монети незвичної форми який вигляд вони мають (фото)

На аверсі центральної монети зобразили вертеп з різдвяною зіркою. А на аверсі двох інших монет розміщені збірні композиції янголів. За задумом вони символізують Божу допомогу, світло свята Різдва та рядки з пісні “Щедрик”.

На реверсі центральної монети розмістили стилізовану композицію першого виконання “Щедрика” хором.

На реверсі двох інших монет зображено кольорові прапори України та США, композицію з історичних культових споруд Києва і Нью-Йорка та золотисте мереживне тло з дзвониками.

Усього таких наборів із пам’ятними монетами виготовили до 5 000 штук.

Нацбанк випустив нові монети незвичної форми який вигляд вони мають (фото)3

Нацбанк випустив нові монети незвичної форми який вигляд вони мають (фото)2

Де придбати монети

Це можна буде зробити в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку. А також в інших банках, де поступово буде з’являтися набір монет у 2024 році.

Про це клієнтів тих чи інших установ будуть інформувати додатково.

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