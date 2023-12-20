шойгу заявив про нові формування у російській армії – в ISW проаналізували його слова

В Інституті вивчення війни проаналізували слова шойгу про нові формування у російській армії.

В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували слова міністра оборони рф сергія шойгу під час колегії міноборони росії 19 грудня щодо розширення бойової чисельності російської армії.

Про це йдеться у звіті ISW, передає НСН.

Як зазнається, шойгу заявив, що пріоритетом його відомства буде продовження війни в Україні та підготовка новосформованих частин і з’єднань у 2024 році, а також повторив погрози на адресу Фінляндії та ширшого альянсу НАТО.

«шойгу заявив, що російські війська ведуть роботу з розширення бойової чисельності до 1,32 мільйона осіб з 1,15 мільйона, згідно з указом президента рф володимира путіна від 1 грудня. Раніше ISW заявляв, що цей указ, ймовірно, був формальним визнанням поточної чисельності російських військових, а не наказом про негайне збільшення чисельності російського військового персоналу, і шойгу, як видається, просто повторює заяву путіна, а не окреслює основні зміни в російських силах», йдеться у звіті.

Як наголошується, шойгу заявив, що російські військові сформували дві повністю оснащені армії – ймовірно, йдеться про новостворені 18-ту і 25-ту загальновійськові армії, змішаний авіаційний корпус, чотири дивізії, включаючи 50 інших частин і з’єднань нижчого рівня, 18 бригад і 28 полків у 2023 році.

«Вперше шойгу окреслив створення цих нових формувань на колегії міноборони в грудні 2022 року, створення кількох із них ISW підтвердив незалежно. Проте дуже малоймовірно, що будь-яке з цих нових утворень «повністю оснащене» або працює в межах своїх доктринальних кінцевих можливостей на даний момент», вважають аналітики.

шойгу також нагадав, що російські військові формують Ленінградський військовий округ (ЛВО) і Московський військовий округ (МВО), пов’язуючи це зі вступом Фінляндії до НАТО і майбутнім приєднанням Швеції. Він також оголосив, що у 2024 році росія надасть пріоритет реалізації заходів оперативної і бойової підготовки для боротьби із «загрозами подальшого розширення НАТО на схід.

«Спроба шойгу представити створення ЛВО і МВО як відповідь на нібито «розширення НАТО» перегукується з поточною російською інформаційною операцією, спрямованою на перекладання відповідальності за війну в Україні з росії на Захід, представивши дії росії як протидію. Фінляндія і Швеція подали заявку на вступ до НАТО невдовзі після повномасштабного вторгнення росії в Україну, ймовірно, побоюючись подальшої російської агресії на своїх кордонах», йдеться у публікації.

В ISW зазначили, що рішення росії реформувати Західний військовий округ у ЛВО і МВО є частиною тривалого плану, спрямованого на те, щоб підготувати рф до потенційної майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО, одночасно збалансовуючи російські оперативні вимоги в Україні.

Також аналітики наголошують, що президент рф путін все частіше звертається до псевдоісторичної риторики кремля до вторгнення, щоб виставити себе сучасним російським «царем» і представити вторгнення в Україну як історично виправдане імперське завоювання. путін звернувся до колегії міноборони росії 19 грудня і здебільшого повторив шаблонну риторику кремля щодо війни в Україні, звинувативши НАТО та колективний Захід у вторгненні на кордони росії та виправдавшись за проблеми, з якими стикаються російські збройні сили в Україні та переклавши провину на бюрократію російського міноборони.

путін безпідставно стверджував, що люди, які живуть у Західній Україні, нібито хочуть повернутися на свою «історичну батьківщину» та стати частиною Польщі, Румунії чи Угорщини.

«Ця заява свідчить про те, що путін вибірково використовує аспекти історії Східної та Центральної Європи як зброю, оскільки вони відповідають його ідеологічній лінії на подальше риторичне позбавлення України її міжнародно визнаного суверенітету», зазначили в ISW.

Також, за словами аналітиків інституту, твердження колегії міноборони путіна рясніють риторичними суперечностями та ґрунтуються на хибних історичних алегоріях, які розпадаються, якщо розглядати їх у різних історичних контекстах.

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