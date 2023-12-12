Путін готується до війни з НАТО – названо основні ознаки

Путін готується до війни з НАТО. В Інституті вивчення війни назвали ознаки, передає НСН.

Росія готується до майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО. На підготування до цього спрямовані довгострокові зусилля армії рф з реструктуризації та розширення.

Путін готується до війни з НАТО

Президент рф владімір путін висловив намір розширити російський військово-морський потенціал у районах далеко за межами України та Східної Європи, ймовірно, намагаючись посилити та розширити здатність росії загрожувати Заходу.

Таку оцінку дали аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Довгострокові зусилля російської армії з реструктуризації та розширення спрямовані на те, щоб підготувати росію до майбутньої широкомасштабної звичайної війни проти НАТО, а виділення дорогих військово-морських ресурсів у райони за межами України та Східної Європи, ймовірно, має на меті загрожувати НАТО та його союзникам у багатьох регіонах, йдеться у повідомленні ISW.

Аналітики звернули увагу, що кремль регулярно наголошує на тому, що росія є морською державою в Тихому океані, прагнучі до рівноправного оборонного партнерства з Китаєм.

Окрім того, рф брала участь у військово-морських операціях в Охотському морі у травні 2023 року, спрямованих на стримування подальшої підтримки України з боку Японії.

Президент росії владімір путін на нараді з питань економічного розвитку російської арктичної зони 11 грудня наголосив на стратегічному інтересі росії в Арктиці. Це регіон, у якому рф може мати намір зміцнити свій військово-морський потенціал, враховуючи нещодавній вступ Фінляндії до НАТО та майбутній вступ Швеції до Альянсу.

В Інституті вивчення війни також вказують, що наразі не зрозуміло, чи зможуть російські військово-морські виробники у найближчі роки випускати стратегічні військово-морські кораблі бажаного кремлем масштабу та якості.

Водночас росія продовжує зусилля щодо поступової мобілізації своєї оборонної промислової бази і може вирішити зосередити ці зусилля на морських виробниках.

Читайте ще: Терміновий візит Зеленського до США – чого очікувати, чи буде допомога Україні