Нова грошова допомога на дітей – як отримати 10 тисяч гривень

В Україні стартує нова грошова допомога на дітей. Благодійний фонд СОС Дитячі Містечка України відкриває прийом заявок на отримання 10 тисяч гривень.

НСН розповідає, де і як подати заявку на фінансову підтримку.

Хто може отримати допомогу

Організація СОС Дитячі Містечка Україна надає багатоцільову фінансову допомогу родинам дітей, які отримали поранення або інше ушкодження здоров’я через війну в Україні та перебувають на території України або за її межами.

Фінансова допомога у розмірі 10 000 гривень виплачується одноразово на кожну дитину, яка отримала ушкодження здоров’ю.

Отримати фінансову допомогу можуть сімʼї дітей, які зазнали поранення або інші ушкодження здоров’я внаслідок війни в Україні.

Нова грошова допомога на дітей: як отримати

Для того, щоб отримати грошову допомогу, потрібно заповнити та надіслати форму реєстрації онлайн за цим посиланням.

У заявці вкажіть наступне:

ПІБ

дата народження

повна адреса місця проживання дитини до події

адреса фактичного місця проживання дитини на сьогодні

дата випадку (поранення дитини)

інформація про обставини, що призвели до тілесних ушкоджень

вид травмування, яке зазнала дитина внаслідок військових дій

потреби дитини / родини, крім грошової допомоги

Зверніть увагу! Обов’язково мають бути документи, що підтверджують факт поранення дитини.

Раніше ми писали, що Українці, які через війну втратили роботу, можуть отримати допомогу.

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