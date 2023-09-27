Нова грошова допомога на дітей – як отримати 10 тисяч гривень

В Україні стартує нова грошова допомога на дітей. Благодійний фонд СОС Дитячі Містечка України відкриває прийом заявок на отримання 10 тисяч гривень.
НСН розповідає, де і як подати заявку на фінансову підтримку.
Хто може отримати допомогу
Організація СОС Дитячі Містечка Україна надає багатоцільову фінансову допомогу родинам дітей, які отримали поранення або інше ушкодження здоров’я через війну в Україні та перебувають на території України або за її межами.
Фінансова допомога у розмірі 10 000 гривень виплачується одноразово на кожну дитину, яка отримала ушкодження здоров’ю.
Отримати фінансову допомогу можуть сімʼї дітей, які зазнали поранення або інші ушкодження здоров’я внаслідок війни в Україні.
Нова грошова допомога на дітей: як отримати
Для того, щоб отримати грошову допомогу, потрібно заповнити та надіслати форму реєстрації онлайн за цим посиланням.
У заявці вкажіть наступне:
- ПІБ
- дата народження
- повна адреса місця проживання дитини до події
- адреса фактичного місця проживання дитини на сьогодні
- дата випадку (поранення дитини)
- інформація про обставини, що призвели до тілесних ушкоджень
- вид травмування, яке зазнала дитина внаслідок військових дій
- потреби дитини / родини, крім грошової допомоги
Зверніть увагу! Обов’язково мають бути документи, що підтверджують факт поранення дитини.
Раніше ми писали, що Українці, які через війну втратили роботу, можуть отримати допомогу.
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