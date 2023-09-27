5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
SocВійнаЕкономіка

Нова грошова допомога на дітей – як отримати 10 тисяч гривень

Журналіст
Нова грошова допомога на дітей – як отримати 10 тисяч гривень1
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

В Україні стартує нова грошова допомога на дітей. Благодійний фонд СОС Дитячі Містечка України відкриває прийом заявок на отримання 10 тисяч гривень.

НСН розповідає, де і як подати заявку на фінансову підтримку.

Хто може отримати допомогу

Організація СОС Дитячі Містечка Україна надає багатоцільову фінансову допомогу родинам дітей, які отримали поранення або інше ушкодження здоров’я через війну в Україні та перебувають на території України або за її межами.

Фінансова допомога у розмірі 10 000 гривень виплачується одноразово на кожну дитину, яка отримала ушкодження здоров’ю.

Отримати фінансову допомогу можуть сімʼї дітей, які зазнали поранення або інші ушкодження здоров’я внаслідок війни в Україні.

Нова грошова допомога на дітей: як отримати

Нова грошова допомога на дітей – як отримати 10 тисяч гривень

Для того, щоб отримати грошову допомогу, потрібно заповнити та надіслати форму реєстрації онлайн за цим посиланням.

У заявці вкажіть наступне:

  • ПІБ
  • дата народження
  • повна адреса місця проживання дитини до події
  • адреса фактичного місця проживання дитини на сьогодні
  • дата випадку (поранення дитини)
  • інформація про обставини, що призвели до тілесних ушкоджень
  • вид травмування, яке зазнала дитина внаслідок військових дій
  • потреби дитини / родини, крім грошової допомоги

Зверніть увагу! Обов’язково мають бути документи, що підтверджують факт поранення дитини.

Раніше ми писали, що Українці, які через війну втратили роботу, можуть отримати допомогу.

Ще новини України: Де отримати соціальну допомогу онлайн – перелік корисних ресурсів

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у Телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×