У Мінреінтеграції розповіли, як українці, які через війну втратили роботу, можуть отримати допомогу

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про те, що українці, які через війну втратили роботу можуть отримати комплексну підтримку.

За даними відомства, проєкт “Професійна орієнтація. Кар’єра. Підприємництво” реалізує компанія Booster Development за сприяння Програми USAID “Економічна підтримка України”, повідомляє НСН.

Він покликаний підтримувати тих громадян України, які через вимушену зміну місця проживання опинилися без роботи, потребують супроводу у працевлаштуванні й адаптації до умов регіону перебування.

Проєкт складається з таких етапів:

1. Індивідуальне консультування щодо професійного визначення.

2. Тренінги та менторська підтримка.

3. Для всіх учасників:

можливість скористатися послугами фахівців – щоденно працюватиме лінія психологічної підтримки;

можливість брати участь у відкритих заходах з ознайомлення із новими професіями.

Українці, які через війну втратили роботу, можуть отримати допомогу – Мінреінтеграції

Участь у проєкті безкоштовна. Стати його учасниками можуть:

повнолітні внутрішньо переміщені особи;

ветерани та члени їхніх родин;

люди з інвалідністю;

особи, які через війну були вимушені покинути рідний регіон, але наразі повернулися (не є ВПО);

мешканці деокупованих територій;

інші категорії населення, які постійно проживають на територіях, підконтрольних уряду України, але внаслідок війни втратили роботу та/або джерела доходу і шукають нові можливості для працевлаштування, започаткування або відновлення власної справи.

Команда фахівців допоможе:

із пошуком роботи,

із перепрофілюванням,

із працевлаштуванням,

з відновленням підприємницької діяльності.

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