В Україні катастрофічний рівень безробіття серед людей з інвалідністю. Тільки 85% працездатних осіб мають роботу. А між тим, залучення на ринок праці хоча б 1 млн працездатних осіб з інвалідністю дозволило б прискорити зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2,5-3% на рік.

Про це заявив Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України під час презентації найповнішого в країні практичного довідника про працевлаштування осіб з інвалідністю, створеного в рамках проекту “Разом”, передає НСН, посилаючись на Українські новини.

Станом на сьогодні в Україні живуть 2,7 млн людей з інвалідністю. З них 2,56 млн – люди працездатного віку, але роботу мають лише 430 тис. людей, тобто рівень непрацевлаштованості в цій групі сягає 85% проти 15% в середньому по країні. Держава має боротися за кожне робоче місце, за кожного працівника. Ми бачимо великий потенціал для країни в залученні щонайменше 1 млн працездатних людей з інвалідністю, які можуть бути задіяними у відновленні економіки України, – заявив Мірошниченко

Президент Конфедерації роботодавців додав, що максимальне спрощення процесу отримання роботи особами з інвалідністю дає бізнесу можливості отримати кваліфікованих та мотивованих працівників, які дорожать робочим місцем і прагнуть професійної самореалізації.

Бізнес мало знає про можливості залучення людей з інвалідністю. Існують упередження, що ці люди не можуть бути ефективними працівниками. Багато людей з інвалідністю не вірять у свої сили. Держава, бізнес та громадський сектор мають докласти максимум зусиль для руйнування цих міфів, – відзначив Олексій Мірошниченко.

Зміни починаються з обізнаності, потрібно розвіяти міфи і стереотипи. Питання працевлаштування осіб з інвалідністю було актуальним для українського суспільства багато років, і під час війни набуло особливого значення. Тому дуже важливо дати українському бізнесу корисні підказки щодо найму працівників з інвалідністю та покращення кар’єрного зростання таких працівників, – сказала Юлія Друмеа, старший спеціаліст Міжнародної організації праці з питань діяльності організацій роботодавців. Працевлаштування людей з інвалідністю має безпосередній вплив саме на цю особу. Ці люди мають право на самореалізацію, і саме робота допомагає їм зберегти економічну самостійність, – відзначила Алла Горбатюк, заступник голови Державної служби України з питань праці.

Олена Степаненко, експерт Конфедерації роботодавців України, зазначила, що з числа працездатних осіб з інвалідністю 3-югрупу мають 1,47 млн людей, 2-гу – 890 тис. людей, 1-шу – 200 тис. людей.

Ми хочемо показати бізнесу і суспільству, що особа з інвалідністю – це не проблема, а ресурс для розвитку. 70-80% людей з інвалідністю виконують свої обов‘язки так само, як і їхні колеги без вад. Підготований нами посібник з працевлаштування осіб з інвалідністю охоплює питання від підготовки оголошення про пошук кандидатів з інвалідністю та їх прийому на роботу до оплати праці та звільнення, – розповіла Олена Степаненко. Проект реалізовано за сприяння Міжнародної організації праці. Конфедерація роботодавців України напрацювала серйозну доказову базу, яка дозволяє аргументовано вести розмову з владою щодо створення умов, в яких підприємствам було б просто наймати людей з інвалідністю, відзначив Штефан Тромель, старший спеціаліст Міжнародної організації праці з питань інвалідності. Розширення можливостей для найму осіб з інвалідністю – це не просто виклик, це не просто відповідальність, це – нагода для зростання та довгострокового успіху у справах відновлення та відбудови”, – сказав Штефан Тромель, – Перший бар‘єр виникає в момент, коли підприємство вирішило найняти фахівця з інвалідністю, але не може знайти людину з потрібними навичками. Тоді має виникати запит до Державної служби зайнятості. Має бути створена система супроводу підприємств, які вперше наймають осіб з інвалідністю.

Певні напрацювання у цьому напрямку вже зроблено.

Базовий закон про захист осіб з інвалідністю інтегровано в механізм обміну інформації між Пенсійним фондом, центрами зайнятості та Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Це дає можливість залучити більше людей, які можуть бути працевлаштовані. Наступного року можемо отримати значно якіснішу систему адміністрування працевлаштування осіб з інвалідністю, – розповів Віталій Музиченко, генеральний директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

За його словами, існуючу сьогодні систему стимулювання працевлаштування осіб з інвалідністю можна назвати як систему “з-під палки”.

83% осіб з інвалідністю набули її, а не народилися з нею, розповіла Діан Лайтфуд, виконавчий директор Business Disability Forum, Велика Британія. Міжнародний досвід показує доцільність збереження в компанії працівників, які набули інвалідність – вартість адаптації робочого місця для працівника, який набув інвалідність, становить лише 7% від вартості найму нового працівника, який раніше не працював в компанії.

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