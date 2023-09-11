В Україні запроваджена мікрогрантова програма від Helvetas Swiss Intercooperation. Гранти 130 000 грн на власний бізнес можуть отримати переселенці двох областей

Мета програми – підтримка підприємницької активності ВПО й інших осіб, які постраждали через війну і ведуть свою діяльність у Харківській або Дніпропетровській областях.

Про це розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції

На кого розрахована програма?

Перевага надаватиметься особам, які втратили джерело доходу, отримали статус ВПО або мають фінансову та соціальну вразливість.

ВПО двох областей можуть отримати гранти 130 000 грн – прийом заявок до 17 вересня

Яка сума гранту?

Переможцям конкурсу буде надано мікрогранти на суму до 130 тисяч гривень.

На які напрями діяльності надаватиметься грант?

1. Будівельні та ремонтні роботи, автосервіс.

2. Сфера краси.

3. Грумінг і ветеринарні послуги.

4. Заклади швидкого харчування.

5. Швейна справа, ремонт взуття, виготовлення ключів.

6. Креативна сфера.

7. Digital-напрями.

8. Плодоовочівництво.

9. Роздрібна торгівля й торгівля в інтернеті.

На що можна витратити грант?

На закупівлю матеріалів та/або обладнання, оплату послуг, ремонт/оренду приміщень для ведення бізнесу, компенсацію за стажування/перекваліфікацію зацікавлених осіб, компенсацію на оплату праці найманого персоналу.

Термін подачі заявок?

Пропозиції для участі у грантах необхідно надати до 17 вересня 2023 року, заповнивши аплікаційну форму. Запитання щодо конкурсу можна надсилати сюди.

Докладніше з грантовою програмою та її умовами можна ознайомитись за посиланням.

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