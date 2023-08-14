Українська молодь зможе отримувати гранти від ЄС до 200 тисяч євро за програмою Еразмус+. Подавати заявки можна буде вже у жовтні цього року, передає НСН, посилаючись на Укрінформ.

Гранти надаватимуться на розвиток власних ініціатив, але у пріоритеті будуть проєкти з подолання наслідків війни.

Про це повідомив заступник міністра молоді та спорту України Андрій Чесноков під час “Українського молодіжного форуму: відновлення в єдності”.

Нам вдалося переконати Європейську комісію надати можливість українським молодіжним організаціям, і взагалі ініціативам, які зареєстровані в системі для програми Еразмус+, подавати вже з жовтня цього року заявки на проєкти до 200 тис. євро на розвиток цих організацій. Це великий прорив. Повірте, ми рік над цим працювали, – сказав він

Заступник міністра зауважив, що цього і наступного року проєкти з подолання наслідків війни будуть у пріоритеті для Еразмус+, і закликав молодь долучатися до ініціативи.

Водночас Чесноков зазначив, що міністерство продовжить переконувати європейських партнерів, зокрема Європейську комісію, в тому, що необхідна окрема програма для молодих українців, які виїхали в ЄС, спрямована на підтримку їхнього зв’язку з молоддю, що залишилася в Україні.

Ми кажемо нашим колегам, що підтримання зв’язку наших молодих людей в Україні та ЄС є частиною психологічного добробуту молоді. Ті, хто виїхав за кордон, не повинні втрачати зв’язок зі своєю країною. Тож мають бути спеціальні програми для них – сказав заступник міністра

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