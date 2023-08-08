Хто з ВПО може отримати допомогу до 2700 євро у гривнях – подробиці від Мінреінтеграції

Частина ВПО може отримати допомогу до 2700 євро у гривнях. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило деталі, передає НСН.

Міжнародна гуманітарна організація Help — Hilfe zur Selbsthilfe надає грантову допомогу підприємцям з-поміж внутрішньо переміщених осіб, а також постраждалому від війни мікробізнесу.

Програма допомоги передбачає надання 325 грантів вартістю до 2700 євро у національній валюті України. Грошова підтримка надається на закупівлю обладнання та матеріалів.

Хто може взяти участь у програмі?

Подати заявку можуть постраждалі від військової агресії підприємці з Києва та Київської, Житомирської, Чернігівської областей. А також – підприємці з-поміж ВПО (за наявності довідки), які переїхали до Києва та Київської області.

Перевагу у відборі матимуть:

жінки-підприємиці, зокрема ті, які стали головою сім’ї у зв’язку з військовою службою чоловіка, його пораненням, перебуванням у полоні чи загибеллю;

домогосподарства з дітьми, літніми людьми та людьми з інвалідністю.

На які цілі надаватиметься грантова підтримка?

Програма розроблена для підтримки крафтових (наприклад, столярство, бджільництво, виготовлення прикрас) і сервісних (прибирання та догляд за будинками, ландшафтні послуги, персональні тренування тощо) бізнесів.

Який розмір грантів?

У межах проєкту планується виділити 325 грантів вартістю до 2700 євро у національній валюті України.

На що можна буде використати отримані кошти?

Грошова підтримка надається на закупівлю обладнання та матеріалів.

Як взяти участь?

Для цього необхідно заповнити гугл-форму. Прийом заявок триватиме до 15 серпня 2023 року.

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