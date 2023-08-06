В Італії продають будинки за 1 євро – чому така ціна

В Італії продають будинки за 1 євро. Супердешві будинки розташовані в Пратола-Пеліньї в Апеннінських горах, регіон Абруццо.

Так місцева влада хоче посприяти збільшенню кількості жителів у менш заселених районах Італії, передає НСН з посиланням на Mirror.

На продаж виставили до 250 будинків, але є деякі нюанси.

В чому полягає програма “супердешевих будинків”

Абруццо – останній регіон Італії, який почав пропонувати житло за 1 євро. Мовиться про занедбані будинки, що потребують серйозного ремонту та відповідно багато коштів. І це ще не все.

У деяких містах існують часові рамки для покупців, коли вони мають довести свої будинки до ладу.

Влада Абруццо навіть встановила штраф у розмірі 10 тисяч євро, якщо нові власники не подадуть плани реконструкції житла протягом шести місяців.

Власників також закликають завершити саму реконструкцію протягом трьох років.

Та й не кожен будинок у підсумку продають лише за 1 євро. Деякі будуть коштувати і 5 та навіть 20 тисяч євро, якщо їх виставлять на аукціон. Якщо покупці перебувають за кордоном, то їм також потрібно буде сплатити юридичні витрати, які можуть становити близько 3 тисяч євро.

Основна ідея програми “будинків за 1 євро” полягає в тому, щоб збільшити кількість населення у певних регіонах. Окрім того, для міст це вигідніше, ніж продати будинки за їхню повну ціну.

Така програма доступна приблизно в 25 муніципалітетах Італії, таких як: Сицилія, Сардинія, Тоскана, Лігурія, Апулія, Кампанія, Емілія-Романья тощо.

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