Селищ міського типу більше не буде в Україні – що ще передбачає новий закон

В Україні більше не буде «селищ міського типу» та «міст обласного значення». Верховна Рада 28 липня ухвалила новий закон.

Закон, зокрема, оновлює класифікацію населених пунктів в Україні та встановлює порядок їх утворення та ліквідації, перейменування, а також зміни статусу.

Як передає НСН, за відповідний законопроект №8263 “Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою” в другому читанні та в цілому проголосувало 262 депутати.

Так, новий закон передбачає ліквідацію статусу селищ міського типу: відтепер в Україні будуть лише міста, селища та села.

Автоматичного пониження міст у статусі не буде. Всі населені пункти, які на цей момент вже мають статус міста, автоматично його збережуть (але уже не буде міст республіканського, обласного чи районного значення), тоді як всі селища міського типу будуть вважатися просто селищами.

Як ідеться в законі, усі населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 000 жителів матимуть статус міст, населені пункти з переважно садибною забудовою і чисельністю населення понад 5 000 жителів – просто селищами, інші населені пункти – селами.

Також закон запроваджує нове поняття – “поселення”. Так називатимуть компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення.

Це можуть бути дачні кооперативи, а також тимчасові мобільні містечка, де живуть вимушено переміщені особи.

Закон набере чинності через три місяці з дня офіційного опублікування.

Зазначимо, що станом на липень 2023 року в Україні, включаючи всі окуповані Росією території, нараховується 459 міст, 881 смт, 1164 звичайні селища та 27204 села.

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