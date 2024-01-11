Стало відомо, коли має запрацювати єдиний номер екстреної допомоги 112 по всій Україні.

В низці регіонів України вже зараз працює єдиний номер екстреної допомоги 112. До кінця 2024 року він має розширитися на всю територію країни.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в етері телемаратону, передає НСН з посиланням на портал МВС.

Зараз Служба 112 працює в центральному макрорегіоні: місто Київ, Київська, Житомирська, Вінницька, Чернігівська й Черкаська області. Також подзвонити на 112 можна на Львівщині.

У відомстві розраховують, що до 1 травня 2024 року номер 112 запрацює в усьому західному макрорегіоні та в місті Дніпро, до 1 вересня — на всьому сході країни та в Одесі, і до кінця року — в усіх південних регіонах.

Запровадження єдиного номера екстреної допомоги 112 є вимогою Європейського Союзу. Оператори лінії 112 знають англійську, польську мови, у перспективі — набір фахівців зі знанням румунської й угорської мов. Також є можливість опрацьовувати виклики жестовою мовою в режимі відеодзвінка.

Єдиний номер екстреної допомоги 112

Раніше в МВС пояснювали, що служба використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104, дозволяючи не витрачати час на те, щоб дзвонити в кожну службу окремо. Це має розвантажити служби реагування, опрацьовуючи значну кількість звернень, які не потребують залучення екстрених служб.

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