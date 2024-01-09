Українці можуть вивчати безплатно польську мову онлайн. Таку можливість надала платформа Lingva Polska.

Аби допомогти українцям, які бажають опанувати польську мову, Асоціація інноваційної та цифрової освіти розробила систему її вивчення Lingva Polska. Про це пише сайт «Детектор медіа».

Ця платформа отримала гриф Міністерства освіти і науки України, який дозволяє використовувати її в навчальному процесі. Програма польської мови складається з:

30 модулів по п’ять уроків;

понад 10 тис. вправ на рівнях А1 та А2;

тематичних діалогів та 50–70 завдань до кожного уроку для засвоєння матеріалу.

Українці можуть вивчати безплатно польську мову онлайн: відео

Важливо, що навчання відбувається на реалістичних діалогах, озвучених носіями мови.

«Програма Lingva Polska містить в собі весь наш позитивний багаторічний досвід навчання іноземних мов українців. Користувачі проходять велику кількість різноманітних вправ та засвоюють понад 10 000 фраз, які зможуть вільно використовувати під час спілкування. Ми дуже ретельно підходили до створення цього продукту, тому пропрацьовувався кожний елемент системи: це і авторські візуалізації до навчального контенту, і діалоги, озвученні носіями мови — професійними дикторами тощо. Наразі вже доступні найпопулярніші рівні А1 та А2», зазначила виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Зареєструватися на курс можна за посиланням ТУТ. Для зручності, творці курсу створили відео, яке допоможе швидко розпочати навчання.

Зауважимо, що платформа Lingva Polska є частиною соціального проєкту Lingva Skills з вивчення іноземних мов. Він був створений Асоціацією інноваційної та цифрової освіти спільно з Міністерством освіти та науки України ще у 2016 році. За допомогою цієї платформи можна вивчити англійську, німецьку та польську мову.