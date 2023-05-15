Що необхідно знати про нітрати в овочах та фруктах і як вони впливають на здоров’я людини.

Нітрати – це солі, які є основою багатьох азотних добрив, без них практично неможливе професійне сільське господарство.

Добрива – це своєрідна їжа для рослин, без них вони зростатимуть і плодоноситимуть погано. Однак кількість цих добрив у ґрунті іноді може перевищувати норму, що призводить до надмірного накопичення нітратів в овочах та фруктах.

Сімейний лікар Михайло Цюрак у Instagram розповів усю правду про вміст нітратів у ранніх овочах, передає НСН.

Нітрати насправді самі по собі майже не шкідливі, але після потрапляння в кишечник можуть перетворитися в нітрити – солі, які є токсичними в досить малих концентраціях, пояснює лікар.

Ознаки отруєння нітратами

червонувато-синюшний відтінок шкіри (нітрати зв’язуються з гемоглобіном у крові, утворюючи шкідливу сполуку метгемоглобіну);

задишка;

серцебиття, низький тиск;

пронос;

блювання;

біль в животі.

Профілактика отруєння нітратами

Не купуйте овочі на стихійних ринках, де немає контролю продукції;

Перед вживанням овочі або фрукти слід ретельно очистити від шкірки (якщо вона є), якщо це зелень – вимочити 1 годину в холодній воді, воду вилити обов’язково;

Термічна обробка знижує рівень нітратів в овочах, але при варінні вони переходять у воду, тому супи з ранніх овочів краще не вживати, а готувати другі страви.

Для кого нітрати є наднебезпечними

Зазначимо, що особливо чутливі до нітратів діти грудного віку та самого раннього віку.

Як пояснюється на сайті Олександрівської громади, для дорослої людини гранично допустима норма нітратів 5 мг на 1 кг маси тіла людини, тобто 0,25 г на людину вагою в 60 кг. Для дитини допустима норма не більше 50 мг.

Основна маса нітратів потрапляє в організм людини з консервами і свіжими овочами (40-80% добової кількості нітратів). Незначна кількість надходить з хлібобулочними виробами і фруктами.

Частина нітратів може утворюватися в самому організмі людини при його обміні речовин.

Також нітрати можуть потрапляти в організм людини з водою, тваринною їжею: нітрати і нітрити додають в готову м’ясну продукцію з метою поліпшення споживчих властивостей і для більш тривалого її зберігання.

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