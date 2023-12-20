Нічна повітряна атака ракетами і «шахедами» – що відомо

Нічна повітряна атака 20 грудня – ворог застосував ударні безпілотники і ракети С-300.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає НСН.

У ніч на 20 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed» із окупованого Криму (райони пусків – Чауда, Балаклава), йдеться у повідомленні.

Усього зафіксовано пуски 19 шахедів, 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей.

Крім того, росіяни завдали удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області рф по Харківщині.

Про наслідки атаки

Херсонщина

У прокуратурі Херсонської області повідомляють, що, за даними слідства, 19 грудня 2023 року близько 22:00 збройні сили рф , здійснили обстріл цивільної інфрастуктури Херсона безпілотними літальними апаратами.

Наразі відомо про девʼять поранених містян внаслідок цього обстрілу, серед яких четверо малолітніх дітей.

Дніпропетровщина

За повідомленням очільника ОВА Сергія Лисака, близько опівночі в Криворізькому районі області оборонці з ПвК “Схід” знищили ворожий шахед.

Харківщина

Міська влада Харкова повідомила, що ракети прилетіли по території одного з транспортних депо.

Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт, написав у телеграм міській голова Ігор Терехов.

Київщина

У КМВА заявили, що силами і засобами ППО всі ворожі дрони були вражені ще на підльоті до Києва.

БпЛА, за попередньою інформацією, типу «Shahed», заходили до столиці з південного напрямку, з акваторії Чорного моря, пролетівши Одеську, Кіровоградську та Черкаську області.

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