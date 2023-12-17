Нічна повітряна атака 17 грудня: є руйнування і жертви – що ще відомо (фото)

Нічна повітряна атака 17 грудня. Ворог застосував «шахеди» та ракети, внаслідок падіння збитого дрона пошкоджені будинки, загинув чоловік.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Оперативне командування «Південь».

У ніч на 17 грудня 2023 року російські окупаційні війська атакували крилатою ракетою «Іскандер-К», керованою авіаційною ракетою Х-59 (райони пусків – Крим та окупована Херсонщина), а також 20-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з районів Приморсько-Ахтарськ – рф. та Чауда – Крим, йдеться у повідомленні Повітряних сил.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи збито 20 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» – не досягла своєї цілі.

Повітряні цілі знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

Нічна повітряна атака на Україну 17 грудня – які наслідки

Протягом 5 годин вночі ворог тероризував південні регіони черговою дроновою атакою.

В зоні відповідальності ОК «Південь» підрозділами протиповітряної оборони збито 16 БпЛА типу “Shahed-131/136”, запущених окупантами з Криму.

На Одещині було збито 9 дронів-камікадзе, на Херсонщині – 7.

Під час бойової роботи один з обстріляних дронів впав на приватний житловий будинок в Одеському районі і вибухнув, йдеться у повідомленні.

Вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо, ангар з майном приватної спортивної установи.

Виникла масштабна пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. В одному з будинків виявлено одного загиблого чоловіка.

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