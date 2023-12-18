Нічна повітряна атака 18 грудня – Силами оборони України знищено п’ять російських «шахедів».

Російські війська в ніч на 18 грудня атакували п’ятьма ударними безпілотниками типу Shahed. Українські військові збили всі дрони.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає НСН.

Окупанти запустили «шахеди» із району Приморсько-Ахтарська, що у рф.

Усі безпілотники збили мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

Нічна повітряна атака 18 грудня – Сили оборони знищили всі ворожі дрони

Нагадаємо, у низці областей України сьогодні вночі, 18 грудня оглошували повітряну тривогу. Військові попереджели про проліт безпілотників та ракетну загрозу.

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