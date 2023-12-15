Нічна повітряна атака 15 грудня – ЗСУ знищили усі ворожі «шахеди»

Ворогом була здійснена нічна повітряна атака 15 грудня. Вона почалася ще з вечора 14 грудня. НСН розповість, що про це відомо. Матеріал доповнюється.
Інформація від Повітряних Сил
Повітряні Сили інформують, що у ніч на 15 грудня 2023 року противник атакував ударними безпілотниками типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край – рф).
Усі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.
Нічна повітряна атака 15 грудня: ситуація в регіонах
Хмельниччина
У Шепетівському та Хмельницькому районах вночі 15 грудня лунали вибухи.
Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
“Шепетівський район. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!”, – спочатку повідомив він.
А вже згодом закликав залишатися в укриттях мешканців Хмельницького району.
Миколаївщина
В ніч на 15 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено вісім ворожих БпЛА «Shahed-131/136».
Про це йдеться в інформації Миколаївської ОВА щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу станом на 07:30 ранку 15 грудня.
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